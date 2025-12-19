smart銅鑼灣旗艦店化身為藝術市集　首展smart #3聯乘Keith Haring

純電汽車品牌smart將於12月20至21日（星期六及日），將銅鑼灣旗艦店化身為節日限定 「smART Market」。融合藝術創作、汽車攝影、咖啡文化與車主社群交流，可免費入場觀賞首度登陸香港的smart #3 Keith Haring藝術車，同時享用De’Longhi咖啡及藝廊創意空間。

活動期間，smart銅鑼灣旗艦店將換上藝術主題佈置及裝飾，「smART Market」匯聚多位本地創作人，包括年僅11歲的本地藝術創作者Tiffy Yau即席繪畫人生四格、本地插畫師Ama 即場繪畫專屬肖像。

smart #3 Keith Haring藝術車首度登陸香港，由即日起至2026年1月4日期間於smart銅鑼灣旗艦店展出。Keith Haring經典的普普人仔圖案塗鴉元素，融入車身及車廂細節，色彩繽紛，讓藝術融入城市街景及日常生活。

另會展出本地藝術家Margaret Lau一系列以零食為題材的水彩畫、smart車主組成的社群「ThreeSix」的主題攝影作品。現場亦有FAT COFFEE WITH的聖誕版本的「發仔」，令「smART Market」不僅是一個市集，更是一個匯聚藝術、咖啡與城市文化的平台。

「smART Market」活動詳情

地點：銅鑼灣禮頓道36號地下smart銅鑼灣旗艦店

日期：2025年12月20至21日（星期六及日）

時間：11am至7pm