smart電動車期間限定店進駐圍方　最新smart #1 Pro+售26.9萬

smart電動車攻港後人氣再次急升，香港首間smart期間限定店日前進駐大圍圍方商場，新界區都有陳列室，並展出全線型號包括smart #1 BRABUS、Premium，以及最新推出的Pro+版本。

展出全線車型

限定店為期3個月，面積約 4,000 平方呎，室內設計充滿smart獨有的玩味氛圍。限定店更設有限時主題區，將不定期更換展示及於店內舉辦各類活動。場內展出smart #1 BRABUS、Premium及Pro+，並可提供即場試駕。

全新smart #1 Pro+設有專屬顏色，以宇宙黑車身配上亮光黃車頂，加上全新三幅式設計的19吋合金輪圈，車內配上Pro+版本獨有的閃電灰車廂內飾，內外更加鮮明出眾。同樣搭配永磁同步摩打及66kWh電池組，提供272匹馬力及最大343Nm峰值扭力，WLTP續航距離為420公里。