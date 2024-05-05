smart電動車期間限定店進駐圍方　最新smart #1 Pro+售26.9萬

smart電動車攻港後人氣再次急升，香港首間smart期間限定店日前進駐大圍圍方商場，新界區都有陳列室，並展出全線型號包括smart #1 BRABUS、Premium，以及最新推出的Pro+版本。
展出全線車型
限定店為期3個月，面積約 4,000 平方呎，室內設計充滿smart獨有的玩味氛圍。限定店更設有限時主題區，將不定期更換展示及於店內舉辦各類活動。場內展出smart #1 BRABUS、Premium及Pro+，並可提供即場試駕。
全新smart #1 Pro+設有專屬顏色，以宇宙黑車身配上亮光黃車頂，加上全新三幅式設計的19吋合金輪圈，車內配上Pro+版本獨有的閃電灰車廂內飾，內外更加鮮明出眾。同樣搭配永磁同步摩打及66kWh電池組，提供272匹馬力及最大343Nm峰值扭力，WLTP續航距離為420公里。
售價26.9萬起
smart #1 Pro+版本即日起接受預訂，售價由$269,000起，並預計最快於今年7月交付。可於網上平台、smart 柴灣及紅磡陳列室，或圍方期間限定店參觀選購。
在新電動車「一換一」計劃下，Premium及BRABUS版本的零售價亦有相應調整，smart #1 Premium由$319,000起（原價$323,640），smart #1 BRABUS則由$369,000起（原價$409,350）。兩款型號均備有現貨，並可立即交付。
smart期間限定店
地點：大圍車公廟路18號圍方2樓201號舖
營業時間：10am-9pm