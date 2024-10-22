Snapdragon 8 Elite、天璣9400手機港行有期！傳5大品牌今年將發布產品

Snapdragon 8 Elite、天璣 9400 手機港行有期！業界曝 5 大品牌今年將發布產品

手機業界近日重點，必然是近日已發布 MediaTek 天璣 9400、跟高通即將推出 Snapdragon 8 Elite 等旗艦晶片，跟各家品版首配裝置型號。雖首輪款式主要在內地推出，但好消息是據業界消息人士透露，今年內將有5大品牌，在港推出包括配置兩款新晶片的重點手機。 其中月初已發表的 MediaTek 新代旗艦晶片天璣 9400，首輪機型當中率先到港有 OPPO Find X8 系列，業內人士透露將於 11 月尾在港舉行發布會公布價格詳情。

X200系列最快12月宣傳 至於另一首配天璣 9400 品牌 vivo 旗下 X200 系列，業界透露資訊為最快在12月開始宣傳活動，但預計僅推出 X200 跟 X200 Pro 而不會推出 Pro mini。 即將面世高通 Snapdragon 8 Elite 晶片，現時香港版已有業內消息流傳作品，則為某相當知名電競手機品牌，據透露其可能會在11月下旬或12月上旬發表。 另外HONOR Magic7 雖頗大機會在港推出，但現時尚未有相關時間表，反而早前流傳 X60 海外版衍生機型 HONOR X9c，如無意外亦會在11月中旬登陸本港。

值得留意的是，有消息指華為今年內亦將在香港推出至少兩款手機新品，據透露包括即將在內地推出，預計11月尾至12月初到港的 nova 13 系列。 另外亦有傳華為將在11月中海外發布 Mate 系大摺新作，該款新品亦頗大機會於12月中或下旬到港。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載