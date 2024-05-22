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科技
2024-05-22 16:58:20

Sonos首對藍牙耳機Sonos Ace實試　簡約型格設計＋空間音訊影院音效

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Sonos推出品牌首款藍牙降噪耳機Sonos Ace，6月5日上市，售價為$3999。

Sonos推出品牌首款藍牙降噪耳機Sonos Ace，6月5日上市，售價為$3999。

以簡約美學及靚聲為賣點的美國音響品牌Sonos，一直以家居音響器材如soundbar及喇叭作主打，今次終於推出旗下首款頭戴式藍牙降噪耳機Sonos Ace，正式躋身個人音響領域。Sonos Ace將於6月5日起發售，提供黑白兩種配色，售價為$3999。

Sonos Ace頭戴式藍牙耳機共有黑白兩色，線條簡約型格。 Sonos Ace耳機以塑膠、環保皮革及金屬製作，頭帶其中一邊為斜線設計，用作分辨前後。 Sonos Ace底部設有咪高峰、按鍵及USB-C充電位。 Sonos Ace的可拆式耳罩以磁力吸附，內側色調不同以作識別。 Sonos Ace以白色配淺綠色，比黑色更吸睛。

黑白簡約設計

Sonos Ace有黑白霧面兩色，一體式耳機以金屬及塑膠製成，內藏式鉸位設計可調校大小，耳墊則採用了人造皮革和記憶耳綿製作，完全密封雙耳。耳墊柔軟舒適，特別是以磁石吸附，如有破損可以更換。不過重312g不算太輕身，而且未能摺疊，未算最方便。

貼心的設計還有左右兩邊不同色調的耳墊內網，黑色耳機為黑灰配搭，白色則是白綠，可快速清晰分辨左右。在頭帶其中一邊以斜角設計，同樣可分辨前後。耳罩內置佩戴感應器，戴上可即時開啟，取下耳機時自動暫停播放。

耳機左右兩邊共設有3個實體按鍵，左邊為開關掣，右邊主要的銀色操控鍵（Content Key）可推上推落調校音量，亦可按下作不同操控及快捷鍵，旁邊的圓形按鈕則可以轉換成降噪及通透模式，控制直觀輕易。

Sonos Ace音色細緻而且有降噪功能，適合日常使用。 Sonos Ace搭載兩組揚聲單元，聽不同類型的歌曲亦可發揮無損清晰的音頻。

清澈細膩音質

Sonos Ace具備無損及空間音訊播放、主動式降噪技術和通透模式，以及全新開發的Sonos TrueCinema技術可享受家庭劇院體驗。搭載兩組揚聲單元，試聽時感受到音質清晰立體，人聲及樂器都細緻富層次，高低音亦有力，而且可聽得出遠近距離感，帶有高保真的Hi-Fi音效。開啟主動消噪（ANC）模式亦可隔絕噪音，但不會有強烈的吸壓感，自然舒適，亦可以一鍵切換至通透模式，察覺周遭環境及對話。

Sono Ace觀賞電影可感受到Dolby Atmos空間音訊，體驗一流。 Sono Ace可與Sonos soundbar之間進行快速切換。 空間音訊及頭部追蹤功能可以使用App開關。

電影立體聲效

用Sonos Ace來看電影效果甚至比聽音樂更出眾，可一按從Sonos soundbar切換到Sonos Ace，不過暫時只支援Sonos Arc，其他型號要待將來的軟件升級才能使用。開啟Dolby Atmos空間音訊播放電影，環迴立體音效更加包圍明顯，頭部追蹤功能則可令聲音保持在正前方。將於今年稍後推出的Sonos TrueCinema功能，耳機更能精確地偵測你的聆聽空間，並輸出還原一套完整的環迴立體聲逼真音效。

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Sonos Ace的絨面收納盒採用了75%回收塑膠瓶製成，存放電線的小盒更附磁貼設計。

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30小時續航力

Sonos Ace電池可提供長達30小時的聆聽或通話時間，亦支援快充功能，充電3分鐘即可享受3小時的聆聽時間。Sonos Ace定價$3999，即日起接受預訂，6月5日於官方網站及指定零售商店舖發售。

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