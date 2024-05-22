Sonos首對藍牙耳機Sonos Ace實試　簡約型格設計＋空間音訊影院音效

以簡約美學及靚聲為賣點的美國音響品牌Sonos，一直以家居音響器材如soundbar及喇叭作主打，今次終於推出旗下首款頭戴式藍牙降噪耳機Sonos Ace，正式躋身個人音響領域。Sonos Ace將於6月5日起發售，提供黑白兩種配色，售價為$3999。

黑白簡約設計

Sonos Ace有黑白霧面兩色，一體式耳機以金屬及塑膠製成，內藏式鉸位設計可調校大小，耳墊則採用了人造皮革和記憶耳綿製作，完全密封雙耳。耳墊柔軟舒適，特別是以磁石吸附，如有破損可以更換。不過重312g不算太輕身，而且未能摺疊，未算最方便。

貼心的設計還有左右兩邊不同色調的耳墊內網，黑色耳機為黑灰配搭，白色則是白綠，可快速清晰分辨左右。在頭帶其中一邊以斜角設計，同樣可分辨前後。耳罩內置佩戴感應器，戴上可即時開啟，取下耳機時自動暫停播放。

耳機左右兩邊共設有3個實體按鍵，左邊為開關掣，右邊主要的銀色操控鍵（Content Key）可推上推落調校音量，亦可按下作不同操控及快捷鍵，旁邊的圓形按鈕則可以轉換成降噪及通透模式，控制直觀輕易。