Sonos黑色星期五優惠低至7折　旗艦耳機減足一千

一年一度的黑色星期五即將來臨，Sonos率先公布全線產品系列減價，優惠低至7折！由11月28 日至12月4日期間限時優惠，當中包括Soundbar、旗艦耳機以及各款便攜式喇叭，網店及門市均有優惠。

Roam 2全新配色

Sonos便攜式喇叭Roam 2除了黑白兩色以外，更有全新配色夕陽橙、橄欖綠及豐澤門市獨家發售的海浪藍，將於12月1日正式發售。全新配對按鍵及即開即用設計，亦有IP67級防水防塵，原價$1799，優惠價$1399。

品牌首款頂級無線耳機Sonos Ace，搭載Dolby Atmos空間音訊及動態頭部追蹤，亦有TrueCinema技術及升級版TV音訊切換功能。具備主動降噪 及通透模式，並擁有長達30小時超強續航力。原價$3599，優惠價$2499。