科技
2025-11-19 17:00:00

Sonos黑色星期五優惠低至7折　旗艦耳機減足一千

Sonos Ace黑色星期五優惠，只需$2499即可入手。

一年一度的黑色星期五即將來臨，Sonos率先公布全線產品系列減價，優惠低至7折！由11月28 日至12月4日期間限時優惠，當中包括Soundbar、旗艦耳機以及各款便攜式喇叭，網店及門市均有優惠。

Sonos便攜式喇叭Roam 2有價減並推出新色。 Sonos Ace為品牌首款耳機產品，擁有頂級規格及功能。

Roam 2全新配色

Sonos便攜式喇叭Roam 2除了黑白兩色以外，更有全新配色夕陽橙、橄欖綠及豐澤門市獨家發售的海浪藍，將於12月1日正式發售。全新配對按鍵及即開即用設計，亦有IP67級防水防塵，原價$1799，優惠價$1399。

品牌首款頂級無線耳機Sonos Ace，搭載Dolby Atmos空間音訊及動態頭部追蹤，亦有TrueCinema技術及升級版TV音訊切換功能。具備主動降噪 及通透模式，並擁有長達30小時超強續航力。原價$3599，優惠價$2499。

Sonos Beam (Gen 2)原價$4999，優惠價$3799。 Sonos Arc Ultra旗艦級Soundbar特價$7999。

Soundbar喇叭全線減價

Sonos Arc Ultra旗艦級Soundbar，首次搭載品牌革命性的聲學技術Sound Motion，提供增強的澎湃低音、支援Dolby Atmos的杜比全景聲。原價$9999，優惠價$7999。另外亦有優惠價$1849的Era 100喇叭、優惠價$3379的Era 300智能喇叭、優惠價$3799的Beam Gen 2等可供選擇。

