Sony全新無線降噪耳機WF-C710N　必買清新透明藍配色

Sony發布了新款WF-C710N全無線降噪耳機，抵玩$799中價配置，配備Sony降噪技術、長效電池和更清晰通話質素。不過備受注目的反而是相當罕見的透明藍色，Y2K感極具潮味。同時Sony為兩款WH-CH720N無線降噪耳機和WH-CH520無線耳機系列推出新增粉紅色及柔和黃色，粉色系夠吸睛。

Sony WF-C710N藍牙耳機採用自然的設計， 耳機小巧，4種顏色包括全新透明風格藍色，以及粉紅色、白色和黑色。，不同風格都能找到合適的顏色配搭。圓柱形充電盒細小輕便，更容易放入口袋隨身攜帶。

沉浸式降噪音效

WF-C710N配置齊全，耳機具備雙咪高峰偵測噪音，Sony雙噪音感應器技術過濾外部聲音，降噪功能比以往型號有所提升，並支援環境聲音模式及適用性音效控制。使用Sony | Sound Connect應用程式更可在20 個等級中調整環境聲的音量，使用Voice Passthrough設定可於無需除下耳機的情況也能對話聊天。

獨有5毫米驅動器，加上數碼音質提升技術（DSEE）處理和均衡調音，帶來強勁重低音和清晰人聲，可使用App上的EQ Custom功能根據個人喜好自訂音效。