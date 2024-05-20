Sony全新BRAVIA Mini LED電視　歷來最光屏幕主打家庭影院體驗

Sony將BRAVIA重新定義為專門觀賞電影而設的品牌，電視、soundbar揚聲器和其他家庭影音技術統一在同一個品牌下。Sony剛發布全新4款BRAVIA電視型號及一系列影音產品，增強電影內容的真實感，提供出色畫質和音色，在家中都可享受戲院銀幕的體驗。

提升光度色彩及細節 Sony的BRAVIA電視以「Cinema is coming home」主題，旗艦機型BRAVIA 9有65吋、75吋及85吋，價錢分別為$33999、$61999及$129999。其Mini LED具有高峰值亮度、深邃黑色、對比度和豐富色彩，透過與串流媒體服務合作開發的Studio Calibrated模式，畫面能真實地呈現。 電視備有頂級配置，包括具有場景識別系統XR Processor處理器，能進行高準確度檢測和數據分析，畫面充滿真實感。XR Backlight Master Drive技術的局部調光演算法，有真實的對比度及陰影細節。High Peak Luminance有比以往更高的亮度，呈現自然場景的細節。X-Anti Reflection及X-Wide Angle技術使影像更加清晰，減少陽光或燈光造成的反射和眩光，從側面或正中看也一樣清楚。

Sony BRAVIA 9是全球首款在頂部配備樑型高音揚聲器、兩側配備框架高音揚聲器的電視。

多角度環迴立體聲 音質方面配備Acoustic Multi-Audio+技術，是全球首款在頂部配備樑型高音揚聲器、兩側配備框架高音揚聲器的電視，提供影院級環迴立體聲。全新Voice Zoom 3透過人工智能演算法，識別人類對話，放大或縮小音量，微弱對話也能清晰聽到。 Acoustic Center Sync功能當BRAVIA電視和BRAVIA Theater產品結合使用時，聲音與螢幕上的動作可做到聲畫同步，猶如戲院般屏幕直出。以上功能可使用BRAVIA Connect應用程式直接操作。

Sony BRAVIA電視設有Netflix、SONY PICTURES CORE及全新Prime Video校正模式。

串流校正模式 BRAVIA配備Studio校正模式，現有的Netflix適應性校正模式和SONY PICTURES CORE外，亦新增Prime Video校正模式。兼容IMAX Enhanced功能及支援Dolby Vision和Dolby Atmos，在Disney+、Prime Video、Netflix和其他串流服務均可使用。

Eco Dashboard可更改環保設定，監控耗電量來達至最佳效率。