Sony推出全新旗艦級全片幅無反可換鏡頭相機Alpha 1 II，今代雖然變化不大，同樣擁有約5010萬有效像素感測器、高達每秒30 fps無取景中斷拍攝。最重要是搭載最新AI處理單元，AI主體識別功能懂得自動辨識主體並追蹤。同時繼承了Alpha 9 III的創新技術，包括預先拍攝長達一秒的影像，以及改良人體工學設計。
Alpha 1 II功能包括超高速連拍
Alpha 1 II搭載全片幅Exmor RS層疊式CMOS感測器約5,010萬有效像素和最新BIONZ XR影像處理引擎，產生高解像度影像，擁有廣寬動態範圍。支援高達每秒30幀無取景中斷高速連續拍攝，具備自動對焦及自動曝光追蹤，以每秒高達120次的自動對焦/自動曝光計算。
相機還包括備受期待的預先拍攝功能，在快門按下之前捕捉自訂0.03秒至1秒的影像，新增的連拍速度加快功能，可暫時改變連拍速度。試用來拍攝劍擊運動員示範，長按即可捕捉到極高速的動作，對焦亦準確清晰，相當驚艷。
Alpha 1 II的AI處理單元，帶來實時識別自動對焦功能。對主體保持對焦，包括即時識別人類的頭部和身體姿勢，並可準確追蹤動物、鳥類、昆蟲和汽車。新增自動模式使相機能夠自動識別目標，無需使用主體模式。即使劍擊運動員戴上面具，同樣能夠辨識是人類；拍攝雀鳥時更能高速鎖定眼部，令相片不致失焦。
減少失真和噪訊
今代中高感光度低雜訊表現提升，即使在拍攝需要高快門速度的室內運動，也能更少噪訊。同時提升自動曝光和色彩演算準確度，防震效果亦有改良。
全新Alpha 1 II可換鏡頭數碼相機售價為$48990，將於12月13日公開發售。即日起至12月12日公 開預售 ，可於Sony Store專門店及網店、Sony銷售熱線及特約零售商訂購。預售優惠送CEA-G Series CFexpress Type A 160GB 記憶卡（價值$2890）及讀卡器（價值$959）。
配最新28-70mm F2 G Master鏡頭
Sony同時推出首款E-mount FE 28-70mm F2 G Master鏡頭（SEL2870GM），擁有F2大光圈，涵蓋整個變焦範圍，實現優美散景、高解像度和超準自動對焦效能，適合靜態和影片拍攝，畫面銳利度和對比度可與定焦鏡頭媲美，可實現一鏡走天涯。
FE 28-70mm F2 G Master 是首款具有F2恆定光圈的G Master標準變焦鏡頭，人像、婚禮、運動、紀錄片和電影等拍攝要求都做到。今代更將鏡頭輕巧化，重量不足1kg，三個XA極致非球面鏡片及全新開發的11片光圈葉，高解像度畫面清晰銳利，同時有柔和自然的散景及虛化。
自動對焦迅速穩定
四個XD極高動態線性馬達和最新演算法精確控制對焦組件，對焦追蹤和即時反應力高，拍攝婚禮或體育賽事相當實用。這款鏡頭完全兼容α9 III的高速連拍，支援高達每秒120幀自動對焦或自動曝光追蹤。
Alpha 1 II發售日期和售價
全新FE 28-70mm F2 G Master鏡頭售價$22990，將於11月27日公開發售。即日起至11月25日預售，可獲贈My Sony Care服務計劃一年延長保用（價值$790）及Lowepro Adventura 150 III背包（價值$980）。