Sony與電競團隊Fnatic共同開發　全新INZONE M10S OLED電競顯示屏

Sony推出全新INZONE M10S，這款27吋OLED電競顯示屏，有超高480Hz更新率、0.03ms反應時間和QHD解像度。並與英國職業電競團隊Fnatic共同開發，憑藉24.5吋遊戲模式和全新FPS Pro模式，達到專業電競規格。另一款新出的INZONE M9 II，則是4K HDR電競顯示屏更新版，增加背光掃描以提高動態清晰度。

超高動態清晰度和即時反應

INZONE M10S有高達 480Hz超快更新率和0.03ms反應時間，可消除動態模糊，在QHD 1440p解像度下實現最高的動態清晰度。與英國Fnatic專業電競玩家合作，提供卓越影像品質、人體工學設計和效能增強模式，打造出終極的比賽顯示屏。

採用24.5吋模式，以1332p的1:1解像度顯示遊戲，更新率高達480Hz，亦可調校成較低解像度1080p。兩個全新畫面模式專門針對FPS遊戲，FPS Pro+經過Fnatic VALORANT團隊調校，改良影像清晰度、利用OLED獨有的高反應時間和超卓對比度；FPS Pro模式可模擬專業比賽中常用TN面板LCD顯示屏的影像特性。

顯示屏底座直徑為159毫米，扁平的4毫米薄底座可確保舒適，支架高度、傾斜度和旋轉可調較，並能配合不同鍵盤和滑鼠配置。屏幕擁有DCI-P3 98.5%的色域覆蓋和10-bit色深，Micro Lens Array+技術以及DisplayHDR True Black 400等級，峰值亮度為1300尼特，並兼容NVIDIA G-SYNC。