Sony首推E-mount 800mm超遠攝變焦鏡頭　鳥攝達人分享使用技巧

Sony今日推出首款G系列鏡頭FE 400-800mm F6.3-8 G OSS超長焦鏡頭。

Sony今日推出首款G系列鏡頭FE 400-800mm F6.3-8 G OSS（SEL400800G），首度將鏡頭最長焦距增至800mm，更同時兼容個別發售1.4倍和2倍增距鏡，最大焦距延可伸至1600毫米，拍攝鳥類、野生動物、運動、飛機和風景最適合，鳥攝達人TooLeeBee（兔子俾）亦分享了他使用此鏡的心得和技巧。

800毫米超遠攝 Alpha FE 400-800mm F6.3-8 G OSS鏡頭，覆蓋400毫米至800毫米的超遠攝範圍。採用內變焦設計，對焦時鏡頭長度保持不變，重心亦不會轉移，操作控制更穩定。鏡頭配備旋轉式變焦環，帶來更平滑輕鬆的變焦，即使新手使用都可成功準確追焦。 鏡頭具有11片圓形光圈葉片，使用淺景深拍攝時可產生球形散景，柔和自然。六片超低色散（ED）鏡片有效控制色差，逆光條件下可充分抑制的眩光和重影，能於不同場景及時間拍攝。 鏡頭配備兩個線性馬達對焦模組，實現快速準確對焦。可配合Alpha 9 III的120 fps最大連拍速度，還設有對焦範圍限制器切換提供全範圍/近至10米/8米至無限遠選項，對主體實現最佳化距離控制。內置光學防震功能Optical SteadyShot，手持拍攝也能避免影像模糊。

實試拍攝 首次使用此鏡頭「打雀」，作為新手只能主攻靜態的雀鳥，自動對焦準確，變焦環在使用上亦不會太難。在高速連拍下，都成功影到幾張滿意作品，而且成像相當銳利，雀鳥的羽毛質感、色彩及層次感均相當出色，細節位都能高度還原。不過始終是入門初階，還是由專業攝影師TooLeeBee作評價分享他的使用心得。

鳥攝達人評價及心得 TooLeeBee是鳥攝專家，他稱因為不時不能預計及控制雀鳥的距離，因此有800mm至延伸的1600mm焦距就可提供拍攝彈性和靈活度。跟Sony之前推出的200mm-600mm長焦鏡頭比，其實很少用得著200-400mm，最常拍都在400mm以上，因此這支鏡頭就特別方便。 他稱讚鏡頭解像度高令邊緣位特別銳利，裁切相片有足夠細節，散景及虛化表現亦很好。追焦能力亦夠高、反應夠快，對喜歡影雀鳥快速飛行的他來說特別好用，在光源不夠及逆光場景都能準繩捕捉。即使不用腳架，手持拍攝都不會模糊，防震功能紮實。 TooLeeBee同場亦分享了一些鳥攝基本小知識給初上手玩家，例如可將對焦設定為AF-C，並將速度變化對焦追蹤設定為靈敏。先選攝合適的對焦範圍，並先縮短找雀鳥主體才zoom放大，提高成功率。飛鳥拍攝快門約為1/1600s-1/4000s，確保主體入鏡清晰。 全新FE 400-800mm F6.3-8 G OSS鏡頭售價為$19990，現已公開發售。