Sony 輕量級超廣角大光圈定焦鏡頭 風景人像皆精

Sony最新FE 16mm F1.8 G鏡頭相當輕巧便攜。

對喜歡影風景的攝影師來說，要呈現壯闊美景必須一支超廣角鏡。Sony推出高階G鏡頭FE 16mm F1.8 G，結合高解像度、超廣角與便攜輕巧設計，拍攝靜態相片和影片亦得，風景、建築、星空等主題得心應手。

超輕身大光圈鏡 這支Sony FE 16mm F1.8 G(SEL16F18G)鏡頭，比起一般廣角及大光圈鏡頭都要輕巧，尺寸僅為73.8x75毫米，重量304克，帶去旅行都沒有負擔。內置兩片AA進階非球面鏡片，以及一片Super ED超低色散鏡片和三片ED鏡片可抑制影像外圍色差，解像度及色準高，更可有效減少眩光和重影。

作為G鏡頭有F1.8大光圈和11片圓形光圈葉片，散景效果漂亮自然，而且最小對焦距離為0.15米，使用自動對焦時最大放大倍率為0.25倍，可捕捉到廣角特寫，營造精緻自然的散景效果。在香港公園試拍全景及建築物，線條銳利不變形；近鏡影植物亦同樣可製作美麗的景深。

快速精確自動對焦 鏡頭配備兩個XD極致動態線性馬達，自動對焦和追蹤快速準確，反應速度亦高，操作寧靜和低震動，在拍攝動態、快速移動主體時可捕捉到重要的瞬間。鏡頭同時支援兼容Alpha機身的呼吸補償功能，內建Active Mode影像穩定功能，邊行邊影都可輕鬆拍出攝穩定的廣角影片。

全新FE 16mm F1.8 G鏡頭售價為$6,490，將於3月26日公開發售。24日前預售期間，於Sony Store專門店及特約零售商訂購可獲贈多層鍍膜保護濾鏡，而Sony會員更可額外獲得一年星級服務。 查詢：2833 5129