Sony 4K手提專業攝錄機　配備AI主體識別、自動對焦追蹤取景

需要專業拍攝和直播的創作者或媒體，這一部最新推出的Sony PXW-Z200 XDCAM手提攝錄機一定啱用。配備1.0 CMOS感測器、20倍光學變焦鏡頭，更支援多項AI識別功能、高精確度自動對焦電子可變ND濾鏡和可自定功能鏡頭控制環，建議零售價$33990。

高質素畫質精準對焦

Sony PXW-Z200 XDCAM手提攝錄機最新設計可摺疊取景器、可拆卸麥克風支架和可摺疊3.5吋LCD屏幕，機身極為輕巧，只重約1.96公斤，更可摺疊方便存放和攜帶。

搭載Sony G Lens鏡頭，光學20倍電動變焦，涵蓋24毫米廣角至480毫米遠攝，最大光圈為F2.8-F4.5，並有30倍(4K)和40倍(HD)變焦。配備BIONZ XR影像處理引擎和專用AI處理單元，新增AI主體識別功能，另有自動對焦及4K 50p/100p錄製，1.0吋Exmor RS CMOS層疊感測器帶來高靈敏度和低雜訊表現。

電子可變ND濾鏡讓用戶在1/4至1/128濾光密度之間無縫切換，還可選擇啟用自動ND濾鏡功能，不需要手動調整設定的情況下保持最佳曝光。側面設有兩個鏡頭環用於對焦和變焦，以及用於光圈和可變ND濾鏡的兩個轉盤，還配備12個可自定按鈕，控制更個人化。