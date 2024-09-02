Sony 4K手提專業攝錄機　配備AI主體識別、自動對焦追蹤取景

需要專業拍攝和直播的創作者或媒體，這一部最新推出的Sony PXW-Z200 XDCAM手提攝錄機一定啱用。配備1.0 CMOS感測器、20倍光學變焦鏡頭，更支援多項AI識別功能、高精確度自動對焦電子可變ND濾鏡和可自定功能鏡頭控制環，建議零售價$33990。
高質素畫質精準對焦
Sony PXW-Z200 XDCAM手提攝錄機最新設計可摺疊取景器、可拆卸麥克風支架和可摺疊3.5吋LCD屏幕，機身極為輕巧，只重約1.96公斤，更可摺疊方便存放和攜帶。
搭載Sony G Lens鏡頭，光學20倍電動變焦，涵蓋24毫米廣角至480毫米遠攝，最大光圈為F2.8-F4.5，並有30倍(4K)和40倍(HD)變焦。配備BIONZ XR影像處理引擎和專用AI處理單元，新增AI主體識別功能，另有自動對焦及4K 50p/100p錄製，1.0吋Exmor RS CMOS層疊感測器帶來高靈敏度和低雜訊表現。
電子可變ND濾鏡讓用戶在1/4至1/128濾光密度之間無縫切換，還可選擇啟用自動ND濾鏡功能，不需要手動調整設定的情況下保持最佳曝光。側面設有兩個鏡頭環用於對焦和變焦，以及用於光圈和可變ND濾鏡的兩個轉盤，還配備12個可自定按鈕，控制更個人化。
互通性和整合
全新攝錄機支援多種錄製格式，包括XAVC HS、XAVC S、XAVC SI和XAVC HS Proxy（高達16 Mbps）。支援小檔錄影模式，從而減輕後製和TC/UB錄製期間的資料儲存和管理負擔。在 2025年夏季發佈的韌體更新，將支援XAVC (MXF) 錄製。
配備HDMI Type A、USB Type-C、LAN和REMOTE端子各種接口，同時支援SDI（12G、6G、3G [Level A/B]、HD）輸入/輸出和TC輸入/輸出。將攝錄機連接到Wi-Fi網絡，可透過RTMP/RTMPS或SRT把影像即時直播到串流服務和視訊網站。功能檔案傳輸選項包括HEVC (H.265) 和AVC (H.264)編碼器、自動上傳到雲端或FTP伺服器。
Sony XDCAM PXW-Z200現已上市，購買Sony專業系列產品可於官網瀏覽。