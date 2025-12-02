熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 立法會選舉2025 網上熱話 聖誕2025 高市早苗 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
科技
2025-12-02 21:47:18

Sony A7 V全片幅無反相機登場　整合AI晶片連拍更快、續航力增強

分享：
Sony發布全新一代A7 V全片幅無反相機。

Sony發布全新一代A7 V全片幅無反相機。

Sony全片幅無反相機系列帶來最新成員A7 V，外觀沿用上代設計及布局，不過各方面帶來升級，包括結合BIONZ XR2晶片及全片幅部分層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，在AI功能、連拍速度、解像度及防手震以及4軸多角度顯示屏等，性能更加強勁。

Sony A7 V（右）與A7 IV（左）比較機身沒太大改動。 Sony A7 V（右）與A7 IV（左）按鍵布局相同，只稍為厚身一點。 Sony A7 V換上4軸多角度顯示屏。 Sony A7 V設有兩張SD卡插口。 Sony A7 V新增多一個USB-C插孔。

改良上代機身設計

今代比上代略厚及重一點，按鈕布局沒太大分別，新設計的手把握感更加舒適，加上升級4軸多角度顯示屏，取景更加靈活方便。機身新增多一個USB-C插口，比支援高速傳輸及有更強的續航力，可拍攝630至750張照片。

adblk5
Sony A7 V連拍速度達30FPS。 Sony A7 V可以自行調節連拍速度。 Sony A7 V的AI即時辨識新增動物、昆蟲、汽車／火車及飛機。 Sony A7 V對焦更準更快。 Sony A7 V試相。 Sony A7 V試相。

全新感測器配AI晶片

全片幅部分層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，讀取速度比上代快4.5倍，像素雖維持在上代的3300萬，但就大幅改善果凍效應。全新BIONZ XR2晶片帶來更強的AI功能，包括AI即時辨識自動對焦，有高階機款的動物、昆蟲、汽車／火車及飛機辨識，另外亦有AI驅動的自動白平衡功能。

更快的連拍速度可達至30FPS，每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤，全時無黑屏。亦有新增的預捕捉功能，可在按快門之前拍下0.03秒至1秒的瞬間影像。支援IEDT應用程式，可進行合成RAW拍攝及擴展RAW處理，產生高解析度影像。

拍片方面則支援全片幅4K 60P以及4K 120P（APS-C S35）錄製，Dynamic動態模式可以增強30%穩定效果，防手震亦升級至7.5級中央及6.5級周邊補償。

Sony A7 V淨機身價錢為$20490。

Sony A7 V淨機身價錢為$20490。

12月12日正式上市

Sony A7 V淨機身價錢$20490，預售日期由12月3日至9日，預計取貨日期為12月12日，預購即送電池及$1500鏡頭現金券。機身連FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS鏡頭組合價錢為$22990，發售日期為明年1月。

ADVERTISEMENT

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

ad

 
 
 
 
 
 