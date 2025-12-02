Sony A7 V全片幅無反相機登場　整合AI晶片連拍更快、續航力增強

Sony全片幅無反相機系列帶來最新成員A7 V，外觀沿用上代設計及布局，不過各方面帶來升級，包括結合BIONZ XR2晶片及全片幅部分層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，在AI功能、連拍速度、解像度及防手震以及4軸多角度顯示屏等，性能更加強勁。

今代比上代略厚及重一點，按鈕布局沒太大分別，新設計的手把握感更加舒適，加上升級4軸多角度顯示屏，取景更加靈活方便。機身新增多一個USB-C插口，比支援高速傳輸及有更強的續航力，可拍攝630至750張照片。

全新感測器配AI晶片

全片幅部分層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，讀取速度比上代快4.5倍，像素雖維持在上代的3300萬，但就大幅改善果凍效應。全新BIONZ XR2晶片帶來更強的AI功能，包括AI即時辨識自動對焦，有高階機款的動物、昆蟲、汽車／火車及飛機辨識，另外亦有AI驅動的自動白平衡功能。

更快的連拍速度可達至30FPS，每秒60次自動對焦及自動曝光追蹤，全時無黑屏。亦有新增的預捕捉功能，可在按快門之前拍下0.03秒至1秒的瞬間影像。支援IEDT應用程式，可進行合成RAW拍攝及擴展RAW處理，產生高解析度影像。

拍片方面則支援全片幅4K 60P以及4K 120P（APS-C S35）錄製，Dynamic動態模式可以增強30%穩定效果，防手震亦升級至7.5級中央及6.5級周邊補償。