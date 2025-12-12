Sony Alpha 7 V 全片幅相機實試 旗艦級極速連拍

全片幅無反相機系列第五代產品Sony Alpha 7 V正式登場，配備全新開發的3,300萬像素部分層疊式Exmor RS CMOS影像感測器，全新BIONZ XR2影像處理引擎結合人工智能功能，於實時識別自動對焦、實時追蹤、連拍速度等都帶來升級。
提升AI拍攝效能
A7 V將人工智能處理單元和BIONZ XR2引擎整合，AI功能更強大，自動對焦速度更準確可靠。實試使用時自動對焦精準快捷，即時識別目標主體並持續捕捉，除了人類外，加入動物、昆蟲及交通工具等識別對象，試拍靜態及跑動的小狗時，相機很快已對焦到眼睛，拍照成功率更高。
高達16級動態範圍，即使在背光環境下，拍攝人像仍可確保高光和陰影部分細節豐富。另外全新引入人工智能驅動自動白平衡功能，利用先進場景分析及深度學習技術進行光源估計，可見相片的色溫及色彩更真實準確地呈現。AI能自動分析拍攝環境中的光源，並調整至合適的色調，減少後製的工作量。
旗艦級高速連拍
以往只限於高階機款才有的超高速連拍，今代的影像感測器與處理器都可做到極低失真高畫質影像。高精確度追蹤可進行高達每秒60次AF/AE運算，配合高達30fps支援AF/AE追蹤，零中斷高速連拍。試拍模特兒熱舞都可拍出動感而清晰的瞬間，對運動拍攝等高要求的場景亦能駕馭。加上預先拍攝功能可記錄按下快門前長達1秒的畫面，有效捕捉寵物、運動員及舞蹈員等難以預測的動作。
全新Sony A7 V淨機身售價為$20,490，即日起公開發售，亦設有FE 28-70mm F3.5-5.6 OSS II的相機連鏡頭套裝，將於2026年1月中下旬發售，售價分別為$22,990及$3,490(單鏡頭)。
