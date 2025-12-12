Sony Alpha 7 V 全片幅相機實試 旗艦級極速連拍

提升AI拍攝效能

A7 V將人工智能處理單元和BIONZ XR2引擎整合，AI功能更強大，自動對焦速度更準確可靠。實試使用時自動對焦精準快捷，即時識別目標主體並持續捕捉，除了人類外，加入動物、昆蟲及交通工具等識別對象，試拍靜態及跑動的小狗時，相機很快已對焦到眼睛，拍照成功率更高。

高達16級動態範圍，即使在背光環境下，拍攝人像仍可確保高光和陰影部分細節豐富。另外全新引入人工智能驅動自動白平衡功能，利用先進場景分析及深度學習技術進行光源估計，可見相片的色溫及色彩更真實準確地呈現。AI能自動分析拍攝環境中的光源，並調整至合適的色調，減少後製的工作量。