Sony E-mount首款800mm變焦鏡頭　野生動物拍攝神器

Sony於27日宣布推出E-mount首款800mm超遠攝變焦G系列鏡頭FE 400-800mm F6.3-8 G OSS (SEL400800G)。這款全新Alpha鏡頭在整個變焦範圍內保持高解像度和優美散景，同時具備快速、精準和寧靜的自動對焦性能。
其內變焦設計有效減少重心變化，帶來更穩定的取景體驗。此外，鏡頭兼容1.4倍和2倍增距鏡（需另購），最大焦距可延伸至1,600mm，成為拍攝鳥類、野生動物、運動、飛機和風景等題材的理想選擇。
制逆光下的眩光和鬼影
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS覆蓋400mm至800mm的超遠攝範圍，並可通過增距鏡擴展至1,600mm。內變焦設計確保對焦時鏡頭長度保持不變，重心不偏移，從而實現穩定的操作和控制。旋轉式變焦環設計，帶來平滑、輕鬆、精確的變焦體驗，並防止意外的焦距變化。
鏡頭配備11片圓形光圈葉片，在淺景深拍攝時可營造優美的球形散景效果。六片超低色散（ED）鏡片有效控制色差，並抑制逆光下的眩光和鬼影。
具備對焦範圍限制器
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS配備兩個精密線性馬達對焦模組，實現快速、準確的自動對焦。其追蹤性能可配合Alpha 9 III的120 fps最大連拍速度，而寧靜的操作則擴展了拍攝的可能性。鏡頭還具備對焦範圍限制器，提供全範圍/近至10 米/8米至無限遠選項，針對不同主體優化距離控制。此外，鏡頭有效抑制對焦呼吸效應，提升影片拍攝質感。
內置Optical SteadyShot™光學防震功能，即使手持拍攝也能有效減少因抖動造成的模糊。配合具備影像穩定功能的Alpha機身使用，效果更佳。耐用的組件、優化的平衡和不可拆卸的底座，提升了鏡頭的可靠性和性能表現。使用三腳架時，三腳架安裝腳可快速旋轉，支持橫向或縱向拍攝。
售價為19990港元
鏡頭周圍設有三個以90度間距分布的對焦固定按鈕，方便各種拍攝角度操作，並可根據需要分配不同功能。內變焦設計和防塵防潮特性提升了可靠性，而前鏡片上的氟塗層則可防止污染物並方便清潔。全時DMF功能在操作對焦環時自動啟用手動對焦，方便精細調整。全新設計的遮光罩配備鎖定按鈕和濾鏡窗口，提升使用便利性。
FE 400-800mm F6.3-8 G OSS鏡頭售價為19,990港元，即日至3月11日，預購顧客可獲贈雙電池充電器BC-ZD1 (價值890港元)，3月13日正式公開發售。Sony Imaging Pro Support會員更可額外獲得一年星級服務 (價值790港元)。