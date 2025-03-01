Sony E-mount首款800mm變焦鏡頭　野生動物拍攝神器

Sony於27日宣布推出E-mount首款800mm超遠攝變焦G系列鏡頭FE 400-800mm F6.3-8 G OSS (SEL400800G)。這款全新Alpha鏡頭在整個變焦範圍內保持高解像度和優美散景，同時具備快速、精準和寧靜的自動對焦性能。

其內變焦設計有效減少重心變化，帶來更穩定的取景體驗。此外，鏡頭兼容1.4倍和2倍增距鏡（需另購），最大焦距可延伸至1,600mm，成為拍攝鳥類、野生動物、運動、飛機和風景等題材的理想選擇。

制逆光下的眩光和鬼影

FE 400-800mm F6.3-8 G OSS覆蓋400mm至800mm的超遠攝範圍，並可通過增距鏡擴展至1,600mm。內變焦設計確保對焦時鏡頭長度保持不變，重心不偏移，從而實現穩定的操作和控制。旋轉式變焦環設計，帶來平滑、輕鬆、精確的變焦體驗，並防止意外的焦距變化。

鏡頭配備11片圓形光圈葉片，在淺景深拍攝時可營造優美的球形散景效果。六片超低色散（ED）鏡片有效控制色差，並抑制逆光下的眩光和鬼影。