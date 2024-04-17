Sony FE 16-25mm f2.8 G新相機鏡頭實試　超輕身大光圈廣角鏡

Sony繼不久之前推出的FE 24-50mm f2.8 G，今日又宣布另一支大光圈鏡頭登場！這一支FE 16-25mm f2.8 G廣角變焦鏡，比G Master系列價錢更親民，而且重量只得409克，街拍、旅行用都完全沒有負擔。

Sony FE 16-25mm f2.8 G鏡頭跟FE 24-50mm f2.8 G大小及重量相似，前者409克後者440克，兩支鏡均使用67mm濾鏡，能一套配件兩用，相當方便。拿上手極為纖巧輕便，鏡筒細小可輕鬆手持。配合A7C系列相機，重量平衡恰到好處，又或是安裝在雲台上拍片都夠輕巧。

鏡頭採用3片低色散鏡片元件和4片非球面元件，其中包括一片低色散非球面鏡片元件，相片清晰解像度高，F2.8和11片片圓形光圈葉則可帶來散景效果。兩個線性馬達可快速準確和寧靜對焦，自動對焦最大放大率為 0.2 倍、手動對焦0.23 倍；自動對焦最小焦距為0.18米、手動對焦0.17米。配合Sony a9 III相機，更支援120 fps連拍。

廣角銳利散景出色

Sony FE 16-25mm f2.8 G鏡頭有對焦、變焦和光圈環，亦有可自訂的對焦固定按鈕和自動/手動對焦切換開關，輕鬆操控。試拍時廣角夠wide而成像銳利，沒有太大變形，而且光圈全開時更有自然的散景，即使影近鏡亦清晰細緻，並有淺景深效果。不論影風景、人像、特寫的畫質同樣出色，是相當實用又有驚喜的鏡頭。

由即日起至4月24日預售，預售期間可免費獲贈送價值$530的多層鍍膜保護濾鏡，零售價為$9,690，於4月26日起公開發售。