Sony FE 24-50mm F2.8 G鏡頭 重量僅440g極輕巧今起預售

Sony 最新推出 FE 24-50mm f/2.8 G 鏡頭，規格為變焦兩倍及恆定 f/2.8 大光圈，重量非常輕只有440g，配合 A7C 系列機種整體比不少「入門」相機組合更輕巧，最適合一些對質素有要求但又追求輕巧的朋友。FE 24-50mm F2.8 G大光圈鏡頭今日起預售，預計4月下旬取貨。

Sony FE 24-50mm f/2.8 G 鏡頭，定位上當然沒有同廠的 FE 24-70mm f/2.8 GM II 那麼高，但除了定價便宜一大截，更重要是重量更輕，只有 440g，跟市面一些恆定 f/4 光圈的變焦鏡相若。Sony FE 24-50mm f/2.8 G變焦倍數雖然只有兩倍，但優點是已經包括超廣角至標準的焦距，日常生活拍攝最常接觸的主題都能應付自如。另外由於鏡頭最長焦距為 50mm，變相鏡頭口徑也不會那麼大。鏡身最大直徑只有 74.8mm，濾鏡口徑更只有 67mm。不過鏡身長度就有 92.3mm，且不是內變焦，即變焦時鏡頭會伸長，所以體積上只較其他高階標準變焦鏡細一點點，這點準用家們要留意。

FE 24-50mm f/2.8 G支援 A1 每秒 120 次追焦

FE 24-50mm f/2.8 G 鏡頭採用 16 片 13 組的光學設計，當中有多達兩片 ED 低色散鏡片以及 4 片非球面鏡片，畢竟並非 G Master 級的鏡頭，所以只用上多層鍍膜而非納米 AR 塗層，不過仍設有防污的氟塗層。鏡頭十分輕，也用上了兩顆線性摩打，能提供快而靜的對焦及追焦效果。

事實上，FE 24-50mm f/2.8 G能支援到 A1 每秒 120 次的追焦性能，也支援到其每秒 30 格的追焦連拍功能。比較特別的是此鏡在自動對焦模式下最近對焦距離分別為 19cm（24mm 時）以及 30cm（50mm 時），能做到最高 0.3X 的放大率，而在手動對焦模式下就會變為 18cm 及 29cm，最高放大率亦提升到 0.33X。

FE 24-50mm F2.8 G大光圈鏡頭

建議零售價：8,990港元

預售日期：2月27日至4月24日

預計取貨日期：2024年4月26日起

預售地點：Sony Online Store，Sony 專門店，特約零售商

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