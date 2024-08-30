Sony FE 85mm F1.4 GM II人像鏡頭售價規格一覽　G Master大光圈唯美散景

Sony最新推出FE 85mm F1.4 GM II鏡頭即將在香港發售，定價$13990。

Sony最新推出FE 85mm F1.4 GM II（SEL85F14GM2）高階鏡頭，5大賣點包括G Master光學性能、改良自動對焦、輕巧纖細、加強影片拍攝及全新光圈環設計。

Sony FE 85mm F1.4 GM II拿上手第一印象就是輕巧，比起現有85mm F1.4 GM，體積減少13%，但輕了20%，只重642克，配上相機機身也不覺負擔。鏡頭上設有兩個可自訂對焦鎖定按鈕和一個AF/MF開關，獨立光圈環和線性反應控制，操作直觀容易。前組鏡片具有氟塗層，能輕易去除鏡片表面的指紋、灰塵、油污和其他污染物，兼有防塵防潮設計。

優美散景快準對焦

鏡頭配備配備兩個 XA（極致非球面）和兩個 ED（低色散）鏡片，有效抑制像差，影出高解像細節和成像效果。Sony獨有納米AR塗層II技術可抑制眩光和重影，影像清晰銳利，11片圓形光圈葉片，帶來G Master級數的美麗散景。自動對焦快速靈活，與上一代相比，拍攝靜態影像的速度提高了3倍，準確追蹤移動中的主體。

試用拍攝人像，模特兒面部細節清晰，眼睫毛、頭髮等都層次分明。不同取景距離都有自然的散景，前後景都柔和唯美。而且對焦準確，不同光線及情景下，減少失焦情況，影相更加輕鬆簡單。

配備XD線性馬達，把鏡頭對焦呼吸效應減至最低，並支援相機內部對焦呼吸補償。拍攝前後景的轉焦時，更加流暢順滑。

發售日期和售價

全新FE 85mm F1.4 GM II鏡頭售價為$13990，將於9月6日公開發售。即日至9月4日預售期間，可於Sony Store專門店、網上專門店、銷售熱及特約零售商訂購，可獲贈多層塗層保護式濾鏡，價值$590。