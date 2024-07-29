Sony PS VR2史上最大更新！8月7日起可玩Steam VR遊戲

Sony 專門用於 PS5 玩 VR 遊戲的 PlayStation VR2 推出已久，但 PS5 熱門的 VR 遊戲卻不過寥寥可數，最常聽到的只有《地平線 山之呼喚》、《跑車浪漫旅 7》，以及《惡靈古堡8：村莊》等幾款遊戲。而 PS VR2 並不便宜，所以在眾多玩家心中其性價比確實不高，然而早前 Sony 正式宣布 PS VR2 將能透過專用的轉接器連接至電腦玩更多遊戲。近日它的應用程式在 Steam 上建立了頁面，並在 8 月 6 號正式推出。 Sony 6 月時在其 PlayStation.Blog 上，表示 PS VR2 由 8 月 7 號開始，可以利用專門的 PS VR2 電腦轉接器來連接電腦，用它來玩到電腦上的種種 VR 大作。而這個轉接器的售價為 $59.99 美金，約 $470 港元，將在 8 月 7 號推出。

Sony PS VR2史上最大更新！8月7日起可玩Steam VR遊戲

另外亦需要下載相關的 PS VR2 應用程式，近日已在 Steam 上建立頁面，但在 8 月 6 號才會正式推出。根據有關簡介，在連接 PS VR2 並安裝該程式後，除了能夠玩到 Steam 上的 VR 遊戲，亦能在電腦上設定 PS VR2、利用 SteamVR 控制台調整它的遊玩空間和螢幕亮度等設定，以及更新那些裝備的韌體。

Steam VR 現時只知道支援遊玩 Steam 的 VR 遊戲，其他像是 Epic、Ubisoft 等遊戲平台則未有提及。而且連接的電腦都有一定硬件需求，各位都要留意一下。 同時因為 PS VR2 是專為 PS5 而設的裝備，所以在電腦玩遊戲時，例如 HDR、眼部追踪，以及觸覺反饋等功能將不能使用，但仍能顯示 4K 畫面、110 度視野，而且手指觸摸偵測這類沉浸式功能都可繼續使用。

Sony PS VR2史上最大更新！8月7日起可玩Steam VR遊戲

這次的改動將能大大提升 PS VR2 的使用範疇，令其玩到例如是《Half-Life：Alyx》、《Fallout 4 VR》、《Phasmophobia》等等在 Steam 上較為熱門的 VR 遊戲，增加其實用性。令玩家在選購用於電腦上的 VR 裝置時，除了 Meta Quest 和 Pico 這些 VR 產品之外，有多一種選擇。

Sony PS VR2史上最大更新！8月7日起可玩Steam VR遊戲