Sony ULT POWER SOUND重低音系列　全新頭戴式無線耳機及藍牙喇叭

Sony向來以MEGA BASS強勁低音為賣點，最近改以ULT POWER SOUND為名，並推出全新系列：兩款無線藍牙喇叭ULT FIELD 7、 ULT FIELD 1及無線降噪頭戴式耳機ULT WEAR。全個系列中所有型號均包含ULT按鈕，以不同聲音模式增強音樂，帶來強大厚實的音效，如沉浸在音樂會現場之中，專為音樂愛好者打造。

重低音型格耳機

ULT WEAR頭戴式耳機備有黑色、米白色及森林灰3種配色，播放強勁低音和降噪功能。切換成ULT POWER SOUND音效可按下ULT按鈕，ULT1提供深沉的低頻低音，ULT2則帶來強勁的低音。

配備Sony V1整合處理器，與1000X系列耳機相同，更有專為ULT POWER SOUND系列設計的驅動單元，帶來強大的低音共鳴和清晰透徹的細節，雙噪音感應器技術令降噪功能更強。

頭戴式耳機的耳墊大範圍包覆耳朵增加舒適度，可折疊設計並配有便攜盒，方便出外使用及收納。開啟降噪功能時電池續航力長達30小時，關閉更長達50小時，3分鐘快速充電可帶來高達90分鐘的播放時間。售價為$1,599，現已發售。