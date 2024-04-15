Sony ULT POWER SOUND重低音系列　全新頭戴式無線耳機及藍牙喇叭

Sony向來以MEGA BASS強勁低音為賣點，最近改以ULT POWER SOUND為名，並推出全新系列：兩款無線藍牙喇叭ULT FIELD 7、 ULT FIELD 1及無線降噪頭戴式耳機ULT WEAR。全個系列中所有型號均包含ULT按鈕，以不同聲音模式增強音樂，帶來強大厚實的音效，如沉浸在音樂會現場之中，專為音樂愛好者打造。
重低音型格耳機
ULT WEAR頭戴式耳機備有黑色、米白色及森林灰3種配色，播放強勁低音和降噪功能。切換成ULT POWER SOUND音效可按下ULT按鈕，ULT1提供深沉的低頻低音，ULT2則帶來強勁的低音。
配備Sony V1整合處理器，與1000X系列耳機相同，更有專為ULT POWER SOUND系列設計的驅動單元，帶來強大的低音共鳴和清晰透徹的細節，雙噪音感應器技術令降噪功能更強。
頭戴式耳機的耳墊大範圍包覆耳朵增加舒適度，可折疊設計並配有便攜盒，方便出外使用及收納。開啟降噪功能時電池續航力長達30小時，關閉更長達50小時，3分鐘快速充電可帶來高達90分鐘的播放時間。售價為$1,599，現已發售。
ULT FIELD低音喇叭
ULT FIELD 1喇叭設計纖巧，便攜式設計如水樽般的形狀及大小，可直立或橫向使用，機身設多向背帶，而且有黑色、灰白色、森林灰和橙色4種色調可選。電池續航力長達12小時，亦有IP67防水防塵等級、防震設計和抗海水效能，適合帶到戶外及海灘等地方。ULT POWER SOUND音效只得一級，加強低音效果。
另一款較大型的ULT FIELD 7喇叭，有兩級重低音選擇，ULT1更深沉低頻，ULT2則強而有力。同時有聲場優化功能，可偵測噪音並自動調整聲音設定。同樣具有防水防塵結構，電池續航力長達30小時，快速充電可在10分鐘內可獲得3小時的播放時間。
喇叭可連接咪高峰，亦可連接結他變成擴音機，機身包括迴音和聲調控制鍵，以及環境燈效果。Party Connect功能可連接多達100個兼容的無線喇叭與音樂和燈光同步，最適合在派對播放音樂。ULT FIELD 1及ULT FIELD 7將於今年7月開始發售，售價待定。