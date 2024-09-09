Sony WF-C510全新藍牙耳機　$599細輕長氣靚聲之選

WF-C510是Sony有史以來最細小入耳式耳機，定價只是$599。

Sony推出全新WF-C510無線藍牙耳機，這個系列向來以輕巧設計配高質音色為賣點。耳機備有長效電池續航時間、舒適設計以及增強功能，只售$599相當抵用。

WF-C510是Sony有史以來最細小入耳式耳機，符合人體工學，耳朵較小都可佩戴穩定。耳塞採用圓形設計和霧面飾面，還添加一個平滑且更寬闊的按鈕，操作輕鬆。除了大路的黑白色，更有淺藍和淺黃兩種年青色系。與之前型號相比，圓柱形充電盒亦縮小更纖薄。長達11小時持久電池續航力，充電盒再提供11小時的電量，並支援快速充電，5分鐘則可提供60分鐘的聆聽時間。

多功能及聲效設定

Sony WF-C510配備6mm驅動單元，提供DSEE及360 Reality Audio音效，透過Sony | Headphones Connect應用程式作個人化聲音設定，調校EQ進行自訂。配備環境聲音模式，用戶在聆聽音樂時能聽到周圍的聲音。透過開啟「Voice Focus」功能，WF-C510可抑制噪音的同時可捕捉清晰人聲。

兼容Sony多點連接功能，用戶可同時連接兩個藍牙裝置，亦可透過Fast Pair和Swift Pair功能輕鬆與其他裝置配對。透過「Quick Access」功能，用戶可輕鬆操作Spotify Tap。具有IPX4 防水等級，防潑濺和汗水。

Sony WF-C510售價為$599，現已發售，想買隻平平哋耳機作後備，這款值得入手。