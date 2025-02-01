Sony WH-1000XM6耳機諜照流出 可摺疊設計＋可換耳墊及更強快充

Sony WH-1000XM5 降噪耳機自推出以來，憑藉其出色的降噪能力、時尚外觀和舒適的佩戴體驗，一直備受好評。然而，距離 XM5 推出已近三年，市場期待已久的後繼機種 WH-1000XM6 終於傳來新消息。近日，XM6 的 FCC 文件曝光，揭示了多項設計和功能升級。

從 XM6 的 FCC 文件圖片看來，新耳機重新引入了摺疊鉸鏈設計，兼顧美觀和便攜性。

重回摺疊設計，兼顧便攜性: XM5 雖然採用了更纖細的頭帶設計，提升了佩戴舒適度，但卻犧牲了摺疊功能。從 XM6 的 FCC 文件圖片看來，新耳機重新引入了摺疊鉸鏈設計，兼顧美觀和便攜性。

XM6 的另一項重大更新是可拆卸耳墊設計。

可拆卸耳墊，提供更多客製化選擇: XM6 的另一項重大更新是可拆卸耳墊設計。用戶可以輕鬆更換耳墊，除了延長耳機使用壽命外，更可透過更換不同顏色或材質的耳墊，打造個人風格。

更強快充，續航力有待確認: XM6 支援 5V 和 9V 快速充電，充電速度比 XM5 更快。電池電壓維持在 3.8V，但電池容量和續航力等資訊仍有待官方公佈。驅動單元尺寸則維持在 30mm。

藍牙 5.3 及 LE Audio 支援，提升連線穩定性和續航力: XM6 採用藍牙 5.3 版本，預計將繼續支援 LDAC 高音質音訊編碼，並可能支援 LE Audio，進一步提升連線穩定性和降低功耗，延長續航時間。此外，FCC 文件中提到的「倒 F 天線」設計，也可能提升耳機的訊號接收能力。

目前 Sony 官方尚未公佈 WH-1000XM6 的正式發佈日期和售價，但隨著 FCC 認證通過，相信距離正式發佈的日子不遠了。

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