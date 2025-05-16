Sony WH-1000XM6頭戴式耳機發布　回歸摺疊設計、最強降噪、3大錄音室合作開發

Sony繼日前推出旗艦手機Xperia 1 VII，同一星期又再發布皇牌產品WH-1000XM6頭戴式藍牙耳機。今代在設計、降噪效能、音質方面都有提升，黑、白及午夜藍3色齊發，實試一用愛上，作為粉絲絕對值得期待。

降噪系統更進化

今代改良上代XM5的外觀設計，不過重回XM4的可摺式設計，收納盒亦由以往的拉鏈換成磁貼開口，更加慳位方便。耳墊外形跟上代相似，彈性物料厚身貼合，頭帶則變得更加寬，植物性皮革柔軟輕巧，佩戴不夾頭受壓，感覺舒適。

XM6全新適應降噪優化系統，配備全新高清降噪處理器QN3，處理速度比上代快7倍，可即時微調耳機上12個咪高峰，比上代只得8個更多。咪高峰能進行準確檢測，並適應不斷變化的外部噪音及佩戴條件如眼鏡和帽子，提高降噪效果和音質。另配合特別設計的軟邊30毫米驅動器單元，圓頂設計採用碳纖維複合物料製成，隔絕高頻率範圍噪音，音效更加清晰。

高清降噪處理器QN3及多噪音感測技術，亦令自動環境聲音模式更有效即時適應周四周環境，平衡音樂和外在聲音。在室內試聽降噪強勁，即使旁邊傾談的人聲都隔絕，絕對是降噪恩物。