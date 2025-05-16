Sony XM6頭戴式耳機發布　回歸摺疊設計、最強降噪、3大錄音室合作開發

Sony繼日前推出旗艦手機Xperia 1 VII，同一星期又再發布皇牌產品WH-1000XM6頭戴式藍牙耳機。今代在設計、降噪效能、音質方面都有提升，黑、白及午夜藍3色齊發，實試一用愛上，作為粉絲絕對值得期待。
降噪系統更進化
今代改良上代XM5的外觀設計，不過重回XM4的可摺式設計，收納盒亦由以往的拉鏈換成磁貼開口，更加慳位方便。耳墊外形跟上代相似，彈性物料厚身貼合，頭帶則變得更加寬，植物性皮革柔軟輕巧，佩戴不夾頭受壓，感覺舒適。
XM6全新適應降噪優化系統，配備全新高清降噪處理器QN3，處理速度比上代快7倍，可即時微調耳機上12個咪高峰，比上代只得8個更多。咪高峰能進行準確檢測，並適應不斷變化的外部噪音及佩戴條件如眼鏡和帽子，提高降噪效果和音質。另配合特別設計的軟邊30毫米驅動器單元，圓頂設計採用碳纖維複合物料製成，隔絕高頻率範圍噪音，音效更加清晰。
高清降噪處理器QN3及多噪音感測技術，亦令自動環境聲音模式更有效即時適應周四周環境，平衡音樂和外在聲音。在室內試聽降噪強勁，即使旁邊傾談的人聲都隔絕，絕對是降噪恩物。
首次聯乘知名錄音室
XM6在音質上，更首次與3大頂級錄音室Sterling Sound、Battery Studios和Coast Mastering的世界知名錄音工程師合作開發，當中不乏格林美得獎者，以達到錄音室水平程度。碳纖維複合物料圓頂增強平滑及擴張的高頻，新開發的低相位雜訊晶體振盪器亦實現深沉的低音；並有鍍金電極、含金焊料及改良電路板，令音場更加寬敞並減少失真。
耳機內置360 Reality Audio、DSEE Extreme、Hi-Res Lossless、LDAC等高清無損音色。利用Sound Connect App更加自訂10段EQ調整音效，今代新增Game EQ、360 Reality Audio Upmix for Cinema及Background Music等不同聆聽模式。
通話方面亦有改良，採同6個人工智能波束成形咪高峰系統，可在口前方集中拾取用戶聲音，同時過濾背景噪音。配合人工智能優化降噪演算法，保持通話清晰。
今代加價至$3699
續航力方面，XM6跟上代相同一樣為30小時，關上降噪則有40小時，快充3分鐘可多1小時播放時間，如使用USB PD並關閉DSEE Extreme則可快充3分鐘多3小時播放時間。其他舊功能如Speak-to-Chat、Voice Control、Head Tracking等都有繼承，LE Audio則會在今年稍後時間推出。
Sony WH-1000XM6耳機價錢都有提升，今代售價為$3699，並於5月30日正式上市。5月16日至29日預售期間，Sony會員可享My Sony Reward 5000積分，另外曾登記1000X系列保養的舊用家更送SRS-XB100迷你藍牙喇叭一個（價值$449）。