Sony Xperia 1 VI旗艦手機實試　全新19.5:9屏幕比例、85-170mm超微距遠攝

Sony旗艦手機Xperia 1 VI於今天（5月15日）正式發布，今代帶來新驚喜，除了捨棄經典的21:9屏幕比例，亦將4K屏幕換上了Full HD+ BRAVIA屏幕，遠攝鏡頭升級至85-170mm焦距，並新增超微距攝影。售價與上代一樣由$9,699起，於5月15日預售，5月22日正式推出，實試過後認真心動！
21:9比例不再
Xperia 1 VI與上代相似，同樣有卡其綠、白金銀及黑色3種配色，設計與佈局幾乎無異。分別之處在於新機以19.5:9比例屏幕取代一直沿用的21:9，外型闊及短了少許，終於沒有之前如遙控器般修長，手感及視覺上也更加自然舒適。而且相機模組外殼亦跟手機色調一樣，跟上代全為黑色不同。
今代屏幕由4K HDR OLED顯示屏，換上了Full HD+解析度的LTPO的BRAVIA顯示屏，最高更新率同樣為120Hz。雖然好像「降呢」，實際上與上代觀感分別不大，畫質同樣細緻銳利，而且具備歷代最亮的亮度，亦提供新的Sunlight Vision模式，在陽光下螢幕仍可保持光亮清晰。
超強85-170mm變焦
Xperia 1 VI主相機亦跟上代相似，配備由自家開發的全新Exmor T雙層式架構感光元件，後置三鏡頭，包括4,800萬像素24mm廣角鏡頭及16mm超廣角鏡頭，拍攝成像相當出色，自然而且富層次感。
今次主打遠攝鏡頭，升級至85-170mm光學變焦，這焦距拍攝人像最佳。另外新增的長焦超微距拍攝功能亦極為強大，遠攝微距可輕易拍出細節，實試後認為手殘都影到仿如大師級藝術作品！提供399個對焦點，對焦速度更快，加上AI肢體動作追蹤功能，手機會預測拍攝主體的動作，自動根據眼睛、面孔、肢體甚至背影進行追焦，試用過亦甚準確。
一App影相攝錄
主打拍攝的Sony Xperia 1系列，之前分成相片拍攝及影片攝錄等數個不同應用程式，複雜難用。今代介面終於進行改良，而且將手機內置的App全部合而為一，所有專業模式、人像模式及微距模式等都可容易切換，拍照整體操作更直觀輕鬆。
Sony Xperia 1 VI採用高通Snapdragon 8 Gen 3處理器晶片，配備5,000mAh電池，續航力達兩日。首度採用Vapor Chamber均溫板設計提升散熱效能，也升級全新的立體聲雙喇叭及新增FPS Optimizer增強遊戲體驗。
256GB售價為$9699、512GB售$10499，於5月15日預售，5月22日正式推出。預售期間可獲贈全新防菌手機套、以及LinkBuds S或Vlogging套裝，另可加$999換購WF-1000Xm5耳機，特選客戶亦可獲$500優惠券。