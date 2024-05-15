Sony Xperia 1 VI旗艦手機實試　全新19.5:9屏幕比例、85-170mm超微距遠攝

Sony Xperia 1 VI旗艦手機今日正式發布，最大改良為屏幕比例及遠攝鏡頭。

Sony旗艦手機Xperia 1 VI於今天（5月15日）正式發布，今代帶來新驚喜，除了捨棄經典的21:9屏幕比例，亦將4K屏幕換上了Full HD+ BRAVIA屏幕，遠攝鏡頭升級至85-170mm焦距，並新增超微距攝影。售價與上代一樣由$9,699起，於5月15日預售，5月22日正式推出，實試過後認真心動！

21:9比例不再 Xperia 1 VI與上代相似，同樣有卡其綠、白金銀及黑色3種配色，設計與佈局幾乎無異。分別之處在於新機以19.5:9比例屏幕取代一直沿用的21:9，外型闊及短了少許，終於沒有之前如遙控器般修長，手感及視覺上也更加自然舒適。而且相機模組外殼亦跟手機色調一樣，跟上代全為黑色不同。 今代屏幕由4K HDR OLED顯示屏，換上了Full HD+解析度的LTPO的BRAVIA顯示屏，最高更新率同樣為120Hz。雖然好像「降呢」，實際上與上代觀感分別不大，畫質同樣細緻銳利，而且具備歷代最亮的亮度，亦提供新的Sunlight Vision模式，在陽光下螢幕仍可保持光亮清晰。

超強85-170mm變焦 Xperia 1 VI主相機亦跟上代相似，配備由自家開發的全新Exmor T雙層式架構感光元件，後置三鏡頭，包括4,800萬像素24mm廣角鏡頭及16mm超廣角鏡頭，拍攝成像相當出色，自然而且富層次感。 今次主打遠攝鏡頭，升級至85-170mm光學變焦，這焦距拍攝人像最佳。另外新增的長焦超微距拍攝功能亦極為強大，遠攝微距可輕易拍出細節，實試後認為手殘都影到仿如大師級藝術作品！提供399個對焦點，對焦速度更快，加上AI肢體動作追蹤功能，手機會預測拍攝主體的動作，自動根據眼睛、面孔、肢體甚至背影進行追焦，試用過亦甚準確。