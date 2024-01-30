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科技
2024-01-30 11:42:31

Sony Xperia 1 VI 鏡頭規格流出 採用Exymor T感光元件+4800萬像輸出

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Sony Xperia 1 VI 鏡頭規格流出 採用Exymor T感光元件+4800萬像輸出

Sony Xperia 1 VI 鏡頭規格流出 採用Exymor T感光元件+4800萬像輸出

Sony有傳今年（2024年）推出3款新手機，最新流傳關於品牌重點手機後繼作 Xperia 1 VI，似乎將全線配備 4,800 像素 Exmor T 感光元件變焦三鏡，在攝影鏡頭部份花費不少心機。

據爆料達人 INSIDER SONY 在X 帳號發表，Sony 年度重點手機新作 Xperia 1 VI 似乎將升級機背三鏡頭規格。消息指這次裝置配備三鏡頭，將全線採用 Exymor T 感光元件並具 4,800 萬像輸出，分別由 1/1.4 吋 24mm 全像素相位對焦兼 2x 擴展對焦主鏡、1/2.7 吋 14-18mm AF 廣角、及 1/2.7 吋 70-135mm 2x 擴展對焦 AF 遠攝鏡所組成。

Sony Xperia 1 VI 傳以3鏡碘規格示人，攝影為升級重點。（X） Sony Xperia 1 VI 傳將全線採用 Exymor T 感光元件並具 4,800 萬像輸出。（X）

Sony Xperia 1 VI傳支援高畫質拍攝

文中提到這次 Xperia 1 VI 似乎保留前代 Xperia 1 V 的主鏡頭規格，提供部份主要為加入 1,080p 電子防震影片錄製功能廣角鏡、以及擴展至 70-135mm 光學變焦的遠攝鏡頭，並全線採用 ZEISS T* 鏡頭組。如消息屬實則代表裝置將支援高畫質 14-270mm 焦距拍攝，考慮到前代影像質素提升明顯，這次改進能預期手機帶來更優質全焦距拍攝表現。

文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

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