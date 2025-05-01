Sony Xperia 1 VII快將上市　重置4K螢幕但有一大疑問

近日SONY新一代旗艦手機Xperia 1 VII已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，不僅曝光了真機證件照，更透露了多項關鍵規格。作為SONY年度重點機型，Xperia 1 VII在延續家族設計語言的同時，也帶來了多項值得期待的升級。
從FCC公開的資料可見，Xperia 1 VII維持了系列一貫的方正輪廓與實體快門鍵設計，機身尺寸為162 x 74.5 x 8.5mm，相比前代Xperia 1 VI的162 x 74 x 8.2mm稍厚0.3mm。雖然變化輕微，但這可能與內部散熱結構或相機模組調整有關。
續航表現或較前代有所下降
據可靠消息指出，Xperia 1 VII將重新搭載6.5吋4K解析度OLED螢幕，並採用無開孔設計，延續SONY對完整顯示區域的堅持。值得留意的是，其螢幕比例從過往的21:9調整為更主流的19.5:9，同時解決了前代無法支援動態刷新率的技術難題，有望實現更流暢的顯示效果與功耗平衡。
不過在電池配置上，Xperia 1 VII僅內建額定4,850mAh（典型值5,000mAh）容量，與Xperia 1 VI完全相同。考慮到4K解析度對電量的高需求，外界預期其續航表現可能較前代有所下降，實際表現需待官方公布優化方案。
傳採用Exmor T感光元件
性能方面，Xperia 1 VII毫無懸念地搭載Snapdragon 8 E 旗艦平台，提供12GB/16GB RAM與 256GB/512GB儲存組合。此外，SONY仍堅持保留3.5mm耳機接口，並導入Walkman音訊技術，強化高解析音質播放能力，這對音樂發燒友無疑是一大福音。
根據業內人士透露，Xperia 1 VII預計於5月15日正式發表，日本市場將率先開售，有傳香港版同月上市。隨着發布日期臨近，更多關於相機升級（傳聞採用新世代Exmor T感光元件）與散熱設計的細節值得留意。
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