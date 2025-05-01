Sony Xperia 1 VII快將上市　重置4K螢幕但有一大疑問

近日SONY新一代旗艦手機Xperia 1 VII已通過美國聯邦通信委員會（FCC）認證，不僅曝光了真機證件照，更透露了多項關鍵規格。作為SONY年度重點機型，Xperia 1 VII在延續家族設計語言的同時，也帶來了多項值得期待的升級。

從FCC公開的資料可見，Xperia 1 VII維持了系列一貫的方正輪廓與實體快門鍵設計，機身尺寸為162 x 74.5 x 8.5mm，相比前代Xperia 1 VI的162 x 74 x 8.2mm稍厚0.3mm。雖然變化輕微，但這可能與內部散熱結構或相機模組調整有關。

續航表現或較前代有所下降

據可靠消息指出，Xperia 1 VII將重新搭載6.5吋4K解析度OLED螢幕，並採用無開孔設計，延續SONY對完整顯示區域的堅持。值得留意的是，其螢幕比例從過往的21:9調整為更主流的19.5:9，同時解決了前代無法支援動態刷新率的技術難題，有望實現更流暢的顯示效果與功耗平衡。

不過在電池配置上，Xperia 1 VII僅內建額定4,850mAh（典型值5,000mAh）容量，與Xperia 1 VI完全相同。考慮到4K解析度對電量的高需求，外界預期其續航表現可能較前代有所下降，實際表現需待官方公布優化方案。