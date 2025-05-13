Sony Xperia 1 VII旗艦機發布　AI加持相機螢幕音質、實試拍片新功能（有片）

Sony旗艦手機Xperia 1 VII正式登場。

Sony Xperia 1 VII旗艦手機今日正式發布，並於5月23日與日本同步發售。除了晶片升級至Snapdragon 8 Elite，今代力推Xperia Intelligence，以3大獨家AI技術，包括Powered by Alpha相機系統、Powered by BRAVIA螢幕及Powered by WALKMAN音效，配合Google AI功能，打造成Sony 3大招牌技術合一的智能手機。

深紫色機身回歸 整部手機硬件變化不大，設計似足Xperia 1 VI，幾乎沒有分別，相機快門略為加大。除了黑色外，特別推出兩款新配色蒼松綠以及標誌性的暮蘭紫色，對上一次出現已是第四代，今次帶深的紫色偏向中性，甚為討好。

加強廣角攝影 相機系統同樣是上代的3鏡配置，包括24mm廣角主鏡、85-170光學變焦遠攝及全新16mm超廣角Exmor RS鏡頭。超廣角鏡用上1/1.56"感光元件，比上代大2.1倍，夜間拍攝質素相當於全片幅相機，解像度更高及減低雜訊，支援超高動態範圍（Ultra HDR），夜攝更高對比及鮮艷色彩。相機更有失真校正效果，可拉直變形的成像。 拍攝方面人像膚色表現更加自然，散景亦更漂亮，超廣角鏡頭拍攝人像時，更可使用自動臉孔變形修正，前後鏡均可使用。上代的遠攝微距有保留，可惜仍然是手動對焦，未夠方便。

新增兩大影片功能 今代更有兩大拍片新功能，AI大師級攝錄（AI Camerawork）可利用AI將主體保持在中央位置，即使不用置中鎖定，亦能如Gimbal般減低搖晃震盪，拍攝移動中的主體。實試拍攝走動中的小狗，都可以穩定攝錄。 另一個新功能自動取景，最適合內容創作者，自動取景可以AI偵測追蹤主體，同時拍攝全畫面及特寫。並非只是裁剪般出來，而是兩條片有不同構圖，同時可以自選短片的形狀尺寸。對於要拍攝橫度YouTube片及直度IG Story或Reel的創作者，或是混合使用兩種構圖都相當實用。



視聽體驗提升 螢幕方面，今代沿用BRAVIA 6.5吋LTPO屏幕，而且亦沒有回歸前代的4K解像度。新增了一個光度感應器，並利用AI加強的色彩調整，強光影像增強模式可自動調節色差及亮度，提升觀看體驗。試機時身處室內，肉眼與上代比較，未算有太大的分別。 至於音效則有AI高精度升級技術DSEE Ultimate，高音擴展、低音和中低音音壓等級提升10%，並用上專為WALKMAN系列開發的組件，包括高階音訊綜合電路、音訊插孔鍍金焊料、並採用非磁性銅鍍層的聲音電阻，減少失真。用頭戴式耳機試聽，音質直迫WALKMAN等播放器，更加飽滿立體。

今代售價破萬 Sony Xperia 1 VII晶片升級、新推AI功能，5000mAh電池容量不變，影片播放時間超過36小時，並可維持兩天使用。支援Wi-Fi 7，以及microSD插槽和3.5mm音訊插口，軟件方面支援4年更新及6年安全性更新。 Sony Xperia 1 VII由即日起可預購，並於5月23日上市。今年加價破萬，12GB+256GB售價$10199、512GB售價$10999，比去年略貴$500。 為加強吸引力，即日至5月22日預售期間推出三選一優惠，包括$800超市禮券、海洋公園入場券兩張或$699優惠價換購原價$3190的WH-1000XM5耳機，另送抗菌手機套及$500舊機Trade-in優惠。