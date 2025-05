Sony Xperia 1 VII旗艦機發布　AI加持相機螢幕音質、實試拍片新功能

Sony Xperia 1 VII旗艦手機今日正式發布,並於5月23日與日本同步發售。除了晶片升級至Snapdragon 8 Elite,今代力推Xperia Intelligence,以3大獨家AI技術,包括Powered by Alpha相機系統、Powered by BRAVIA螢幕及Powered by WALKMAN音效,配合Google AI功能,打造成Sony 3大招牌技術合一的智能手機。