SONY Xperia 1 VII最快5月發布 S8 Elite/3.5mm 耳機 一配置強勢回歸

保持往全球銷售的SONY Xperia 1手機系列，較早前忽然有機身渲染圖跟相關資訊曝光。據透露裝置在外觀上未有太大變化，預計配備S8 Elite晶片組、跟保留ZEISS縱向機背三鏡、以及3.5mm耳機孔等主要功能。

疑似SONY Xperia 1 VII渲染圖，由爆料達人@OnLeaks伙同外媒展示，圖片中可看到手機外觀與前代沒有太大分別，屏幕沿用「經典」厚身上下框設計。 消息指SONY Xperia 1 VII機身尺寸為161.9 x 74.5 x 8.5mm，鏡頭突出部份稍增至11mm，相比前代Xperia 1 VI稍寬及厚。

螢幕部份 Xperia 1 VII 保留 6.5 吋 19.5:9 比例屏幕面板，但似乎廠方聽到用家意思，今代可能升級回招牌 4K 120Hz OLED 螢幕，如屬實畫質明顯加強。

螢幕部份Xperia 1 VII保留6.5吋19.5:9比例屏幕面板，但似乎廠方聽到用家意思，今代可能升級回招牌4K 120Hz OLED螢幕，如屬實畫質明顯加強。 其他Xperia 1 VII在旗艦機中罕有配置，包括機頂3.5mm耳機孔、正面雙揚聲器，跟3選2設計雙Nano SIM / MicroSD卡槽等。