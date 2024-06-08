Sony Xperia 10 VI全新中階手機　三千有找增冰雪藍色、兩日電量

Sony全新中階智能手機Xperia 10 VI，售價$2999。

Sony繼發布旗艦機型Xperia 1 VI後，又再推出新款中階智能手機Xperia 10 VI。賣點為足夠使用兩天的5,000mAh大容量電池，連續影片播放時間與上一代型號相比延長約10%。機身輕巧兼有防水效能，亦配備全新應用程式，新出的冰雪藍配色夢幻，只售$2999相當抵玩。

新推冰雪藍色 Xperia 10 VI備有冰雪藍、黑色及白色，重量僅164克，長155毫米，寬68毫米，背板採用磨砂乳白色半透明樹脂物料，手感柔和，但稍為有點跣手。IP65/68防水防塵等級，顯示屏亦採用Corning Gorilla Glass Victus，防爆mon及防刮。6.1吋全高清＋OLED顯示屏配備Triluminous Display，融合Sony BRAVIA電視技術，視覺畫面清晰細膩。 Xperia 10 VI支援藍牙連接包括LDAC模式，配有3.5毫米耳機插孔。DSEE Ultimate採用Sony專有的AI技術，能夠以相等於高解析度的音質重現串流服務的聲源。

長壽命電池兩日續航 配備5,000mAh大容量電池，Xperia的智能充電技術可持續監控手機充電過程，確保電池不會超出負荷，同時支援快速充電。搭載Snapdragon 6 Gen 1處理器，提升晶片效能和最佳化電池功耗以減少電量損耗，與上一代型號相比，影片連續播放時間延長約10%。 後置雙鏡頭提供三種焦距（16毫米、26毫米、52毫米），相當於兩倍光學變焦，兼有光學影像穩定技術（OIS）。主鏡頭為4800萬像素，配備1/2.0吋Exmor RS for mobile影像感測器，光圈F1.8。透過結合AI驅動的場景偵測技術簡化拍攝流程，亦有手勢自拍功能。使用全新簡化的攝影應用程式及新配備的「Video Creator」app，可輕鬆快速剪片。

Xperia 10 VI新配件跟機身一樣的顏色，設有支架及手機環。