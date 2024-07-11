Sony ZV-E10 II Vlog相機實試　畫質再進化、10種濾鏡考創意

Sony最新推出ZV-E10 II Vlog相機，為Sony ZV-E10的後繼版本，今代效能有不少提升，除了改用旗艦全片幅Vlog機 VZV-E1的處理器，支援4K 60P影片攝錄，加強了Creative Look濾鏡效果，更多玩法！

手握加厚、拍片更強 Sony ZV-E10 II相機今代同樣有黑白兩色，外形有少量變化，最大分別是由於採用了另一款高容量NP-FZ100電池，可連續錄製長達195分鐘的影片。此舉令手握位變厚，不過機身重量僅292克，拿上手非常輕鬆。機頂按鈕布局有少許改動，兩個扭掣亦變成了白色，感覺更加統一。 配備2,600萬像素的APS-C背照式 Exmor R CMOS影像感測器，並採用升級最新BIONZ XR影像處理引擎，跟旗艦機ZV-E1睇齊。影片拍攝支援4K60p 4:2:2 10bit，5.6K超取樣輸出，在4K拍攝時有高達6K超取樣輸出

影像質素大提升 BIONZ XR影像處理引擎有高密度759個焦平面相位檢測自動對焦點，試拍時自動對焦性能極高。人物及動物偵測以外，更新增鳥類追蹤，「打雀」用亦快狠準。其他模式包括S&Q 5倍慢動作、縮時攝影可設定1秒至60秒曝光間距。連環拍攝靜態影像，相機的電子快門最高可達11 fps，快拍質素亦不俗。 Sony ZV-E10 II相機新增直向格式，當拍攝直度相片或影片時，顯示屏介面會自動轉換，拍攝更加方便。動態模式電子影像穩定技術亦有增強，而且全新Kit鏡支援呼吸補償功能，切換對焦變化時的視角偏移，轉焦更加流暢自然