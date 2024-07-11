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科技
2024-07-11 18:21:51

Sony ZV-E10 II Vlog相機實試　畫質再進化、10種濾鏡考創意

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Sony新一代Vlog相機ZV-E10 II剛剛發布，售價為$7690起。

Sony新一代Vlog相機ZV-E10 II剛剛發布，售價為$7690起。

Sony最新推出ZV-E10 II Vlog相機，為Sony ZV-E10的後繼版本，今代效能有不少提升，除了改用旗艦全片幅Vlog機 VZV-E1的處理器，支援4K 60P影片攝錄，加強了Creative Look濾鏡效果，更多玩法！

Sony ZV-E10 II外形跟上代變化不算大，但功能上有不少提升。 Sony ZV-E10 II屏幕一樣可作反mon方便自拍。 Sony ZV-E10 II改用NP-FZ100電池，更加襟用。 Sony ZV-E10 II（右）比上代機身手握位明顯變厚。 Sony ZV-E10 II（右）機頂按鈕有少量改動。 Sony ZV-E10 II（右）機背只有轉盤變成白色。

手握加厚、拍片更強

Sony ZV-E10 II相機今代同樣有黑白兩色，外形有少量變化，最大分別是由於採用了另一款高容量NP-FZ100電池，可連續錄製長達195分鐘的影片。此舉令手握位變厚，不過機身重量僅292克，拿上手非常輕鬆。機頂按鈕布局有少許改動，兩個扭掣亦變成了白色，感覺更加統一。

配備2,600萬像素的APS-C背照式 Exmor R CMOS影像感測器，並採用升級最新BIONZ XR影像處理引擎，跟旗艦機ZV-E1睇齊。影片拍攝支援4K60p 4:2:2 10bit，5.6K超取樣輸出，在4K拍攝時有高達6K超取樣輸出

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全新的E PZ 16-50 F3.5-5.6 OSS II變焦鏡頭對焦更快捷，質素不錯。 Sony ZV-E10 II新增直向格式，拍IG Story或Reel更加就手。 Sony ZV-E10 II新增鳥類追蹤，令相機用途更加廣泛。 用Kit鏡拍攝風景亦夠廣角。

影像質素大提升

BIONZ XR影像處理引擎有高密度759個焦平面相位檢測自動對焦點，試拍時自動對焦性能極高。人物及動物偵測以外，更新增鳥類追蹤，「打雀」用亦快狠準。其他模式包括S&Q 5倍慢動作、縮時攝影可設定1秒至60秒曝光間距。連環拍攝靜態影像，相機的電子快門最高可達11 fps，快拍質素亦不俗。

Sony ZV-E10 II相機新增直向格式，當拍攝直度相片或影片時，顯示屏介面會自動轉換，拍攝更加方便。動態模式電子影像穩定技術亦有增強，而且全新Kit鏡支援呼吸補償功能，切換對焦變化時的視角偏移，轉焦更加流暢自然

Sony ZV-E10 II的風格外觀模式設有多種選擇，更可逐一微調。 使用Soft Highkey像有一層霧般，效果相當有趣。 以Soft Highkey效果拍攝人像，除了有霧化外，藍及綠色亦會突出。 以Instant濾鏡則像即影即有底片的感覺。 Film效果對比鮮明突出。 Sony ZV-E10 II相機內都有不同指導，可根據想要的質感選擇風格外觀。

好玩創意風格

主打的風格外觀（Creative Look）功能，搭載10種預設效果可供直接使用，可按需要選擇不同風格，每個亦能再自訂微調，白平衡、曝光值及陰影等都可再加減。基本的標準ST（Standard）、鮮艷VV（Vivid）以外，還有拍出來充滿日系風格的SH（Soft Highkey）、即影即有IN（Instant）及黑白等，各有不同質感味道。

影片亦有Cinematic Vlog設定，S-Cinetone共有5個「Looks」及4種「Moods」，加強特定色彩、增強肌膚色調都可作調整，拍出影院級質素。

Sony ZV-E10 II淨機建議零售價為$7690，連E PZ 16-50 F3.5-5.6 OSS II變焦鏡頭套裝為$8,690，7月25日正式發售。即日起至7月23日預售，送SF-M系列TOUGH規格UHS-II 128GB SD記憶卡，價值$599。另可以優惠價加購鏡頭、拍攝手柄及無線麥克風。

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