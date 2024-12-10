Sora AI影片生成模型開放使用　熱爆全球難登入、香港暫未能用

OpenAI的影片生成模型Sora現已開放給公眾使用，如果是美國用家或部分地區的ChatGPT Plus 或Pro訂閱者，從今日起可開始試用。Sora採用了比OpenAI在2月展示更強大的模型，速度明顯更快，但OpenAI稱新模型仍有局限性，經常會產生不切實際的物理現象，並在長時間內難以應對複雜的動作。

多種生成功能

當用戶首次造訪OpenAI為Sora設定的專用網頁時，即可看到看到不同生成的影片。Storyboard功能可以透過多個文字指令生成影片，並以個人的時間線上排列及編輯；另可重新編排剪輯、混合、延伸、重覆，以及不同影片風格及效果等。

在此初始版本中，OpenAI限制Sora產生最高1080p和20秒長的影片。ChatGPT Plus訂閱者每月可以使用Sora 生成最多50條480p影片，或可以產生更少及更短的720p影片。Pro計劃可提供10倍的使用量、更高的解析度和更長的持續時間，其他定價計劃於明年初推出。