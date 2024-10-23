Soundcore發布兩款抵玩新品　雲浩影試用強勁降噪耳機Liberty 4 Pro

Soundcore請來唱作歌手雲浩影試用最新Liberty 4 Pro耳機。

Soundcore發布Liberty 4 Pro真無線耳機及Space One Pro頭戴式降噪藍牙耳機。

Anker Innovations旗下品牌Soundcore正式於香港推出兩款全新音訊產品，包括主動降噪功能極強的Liberty 4 Pro真無線耳機；以及採用摺疊式設計的Space One Pro頭戴式降噪藍牙耳機，中階價錢但性能相當不錯。

Liberty 4 Pro超強降噪 Soundcore Liberty 4 Pro外型吸引，整個系列共有4款配色，包括啞面的黑、藍、白及深綠，另有兩款透明充電盒亮面藍和黑，圓滑四方型充電盒靚仔又有手感。推開可見內置小型顯示屏，外殼前端設有觸控Touch Bar，取代傳統配對按鈕，用戶只需輕觸滑動，即可調節降噪強度、聲音通透度等各種設定。 採用6個麥克風及1個氣壓感應器來實現全場景深度降噪，效果相當好。大會邀請唱作歌手雲浩影（Cloud）即場試用，一邊聽歌一邊聽主持說話，實試幾乎聽不到，只能靠口型去估。她稱好像被音樂「扯走」了，讓人投入在音樂世界之中。Adaptive ANC 3.0自適應降噪系統演算法可根據用戶不斷變化的環境，每秒調整3次，降噪效果相當強大。

高質傳輸快充齊備 Liberty 4 Pro採用了Soundcore的ACAA聲學架構，以同軸設計將10.5毫米低音單元與4.6毫米鈦合金高音單元結合。Android用戶可啟用LDAC，實現高品質音訊傳輸及高解析度播放；Apple用家亦可享有空間音訊及頭部追蹤功能，兩者都可使用對話時暫停音樂的Easy Chat功能。



充電速度是前代產品的兩倍，充電僅5分鐘，即可提供長達4小時的播放時間。充滿電時，關閉降噪功能下可使用10小時，加上充電盒總共可使用40小時；啟動降噪功能時，耳機可使用7.5小時，連同充電盒則可提供最多30小時的電量。



Soundcore應用程式中可作個人化設定，HearID 4.0可根據自己的聽力狀況定制音效，另有8段自訂均衡器，以及多種預設音效模式以供選擇。Liberty 4 Pro即日起在官網及授權零售商發售，售價為$1299，性價比相當高。

Space One Pro折疊方便 同場推出的Space One Pro頭戴式耳機，最大賣點FlexiCurve結構，透過蛇骨式折疊收納，變成如冬甩般的形狀，節省50%空間，方便收納便攜出外。拿上手感覺輕巧，而且頭箍仿皮亦夠軟綿，戴上頭甚舒適。



音效方面亦不失禮，升級40mm複合材質單元，聲音平衡飽滿，聽得出立體細膩的音效，低音效果深沉。支援Hi-Res Wireless音訊、LDAC及杜比音訊，另配備四重降噪系統，利用6個咪高峰即時偵測並消除噪音。其擴展的腔體設計，能提高噪音吸收效果，並同樣有Adaptive ANC 3.0演算法降噪調整，聽音樂效果更加沉浸。 在主動降噪啟動時，電池續航時間可長達40小時，關閉時則可長達60小時，同時支援 USB-C快速充電，充電5分鐘即可提供長達8小時的播放時間。提供黑色和白色選擇，售價為$1499，亦算抵買。