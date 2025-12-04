Spotify 2025年度排行榜出爐　最熱門歌手、歌曲及專輯誰屬？

Spotify有全球超過7億用戶，剛推出年度排行榜，回顧定義了2025年的音樂作品。我們一年一度的「年度回顧」活動旨在慶祝湧現的藝術家、創作者、作家和全球音樂潮流，並展示自己的音樂聆聽習慣如何融入其中。

Bad Bunny全球最受歡迎歌手 繼2020年、2021年和2022年之後，Bad Bunny第四次榮膺Spotify全球最受歡迎歌手稱號，今年他的歌曲播放量高達198億次。他的專輯《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》也獲得2025年全球最受歡迎專輯。Spotify更特別發起了一項全球活動，向這位巨星及其粉絲致敬，活動內容包括一部名為《Leap Year》的短片、遍布全球的粉絲互動體驗以及平台驚喜。 在前五名的歌手中，Taylor Swift位居第二（但在美國排名第一），緊隨其後的是The Weeknd（第三）、Drake（第四）和Billie Eilish（第五）。

最熱門歌曲及專輯 今年最熱門的歌曲排行榜既展現了巨星合作的精彩，也體現了歷久不衰的經典。Lady Gaga和 Bruno Mars的熱門單曲《Die With A Smile》以超過17億次的播放量榮登全球榜首，而ROSÉ和 Bruno Mars合作的《APT》則位列第三。 Billie Eilish的《BIRDS OF A FEATHER》從2024年的第三名躍升至今年的第二名，展現了其持久的魅力。 在全球專輯榜單上，Bad Bunny的《DeBÍ TiRAR MáS FOToS》榮登榜首。但影視作品的影響力也不容忽視，《KPop Demon Hunters》（Netflix電影原聲帶）位居第二，而Billie Eilish 的《HIT ME HARD AND SOFT》和Sabrina Carpenter的《Short n’ Sweet》則展現了熱門專輯的持久影響力，連續第二年躋身前五名。

Spotify Podcast排行榜 《The Joe Rogan Experience》連續第六年成為Spotify全球排名第一的播客，《The Diary Of A CEO with Steven Bartlett》和《The Mel Robbins Podcast》分別位列第二和第三。 除了這些主流平台之外，Podcast也成為了人們即時了解2025年重大文化事件的首選渠道，從解讀TikTok停播事件到對頒獎典禮上的即興表演和名人互動做出反應，聽眾們紛紛收聽各種各樣的podcast節目，以獲得即時分析和參與社群互動。

Spotify有聲書排行榜 在有聲書領域，2025年Spotify Premium上的浪漫奇幻小說熱潮毋庸置疑，Rebecca Yarros和Sarah J. Maas等作家佔據了全球排行榜的榜首。這預示著另一個重要趨勢：經典作品的魅力，聽眾們正在打造一套新的「現代經典」體系，並會重複聆聽這些作品。