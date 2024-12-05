Spotify Wrapped 2024年度總結大炎上　太遲推出、缺乏統計數據被抨擊為史上最差

每年年尾Spotify用戶都會期待年度總回顧，是總結、回顧及分享個人音樂品味的重要大事。可惜今年的Spotify Wrapped 2024姍姍來遲，更缺乏音樂統計數據，內容平淡無驚喜，被用戶在社交媒體上批評令人失望甚至引起公憤，更被網民製成memes被恥笑。

根據Forbes報道，與Spotify Wrapped以前的版本不同，也不及Apple Music和YouTube Music等競爭對手。今年Spotify沒有告訴用戶2024年的熱門音樂派別，甚至沒有聆聽最多的專輯，這是它在最近幾代中沒有的功能，與其他音樂串流平台形成鮮明對比，包括Apple Music Replay，有對用戶今年播放次數最多的專輯進行排名。

奇怪短語被批評

今年Spotify Wrapped也有提供用戶的收聽習慣、音樂進化等，不過網民並不受落，表示先前的的收聽個性和音樂小鎮功能相比，更貼近自己的音樂口味。今年的「音樂進化」為用戶分配短語來描述他們在特定月份的聆聽習慣，例如「Pink Pilates Princess Strut Pop」和「Surf Crush Beach Reggae」，不過用戶批評這些短語聽起來毫無意義。

今年也是Spotify Wrapped多年來等待最長的一年，於12月4日才發布，比起2023年和2022年11月下旬就發布，以及2021年和2020年12月1日發布更久，難怪激起用戶嬲怒，甚至有人表示轉會。

消息來源：Forbes