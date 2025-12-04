Spotify Wrapped 2025年度聽歌總結　新增聽歌年齡、Wrapped Club成員分類

Spotify用戶等待已久的Spotify 2025 Wrapped現已推出，為免費用戶和高級用戶都可以在主頁中看到自己的年度聽歌成績。今年加入了不少有趣的數據，除了年度回顧了聽歌總時數、最愛歌曲及歌手外，更首次推出聆聽年齡、年度金曲問答等新內容。

要獲得個人化的Spotify Wrapped體驗，用戶需要在今年至少收聽30首歌曲，每首歌曲時長超過30秒，並且至少聽過5位不同的藝術家的作品。透過私人模式，或已從個人喜好檔案中排除的歌曲或播放清單進行的收聽不計入資格要求。每個人的Wrapped體驗是獨一無二的，基於全年的收聽情況。

今年Spotify Wrapped保留了「年度回顧」經典內容，並新增和更新了近10種方式，更深入地了解一年來的聲音和故事。我們也透過互動功能將樂迷們聚集在一起，將聆聽數據轉化為趣味十足、易於分享的精彩時刻。此外還新增了控制功能，可以調整聆聽速度，並無需從頭開始即可重溫特定片段。在瀏覽Wrapped時有不少數據故事的分享卡片，只需點擊分享，即可使用Spotify Messages 直接發送給朋友，或發布到社交媒體平台。

Spotify Wrapped的經典內容包括有： 收聽時間長度：用戶收聽音樂、Podcast和有聲書時所花費的總時間。 熱門歌曲和配套播放列表：用戶年度最佳5首歌曲，並獲取個性化「2025年最佳歌曲」播放列表，該列表現在顯示用戶今年播放的100首熱門歌曲的次數。 年度最佳歌手：最喜歡的5位年度最佳歌手。 熱門類型：這個深受粉絲喜愛的專欄回歸，展示今年塑造用戶音樂風格的類型。 藝人影片：在體驗過程中可能會收到用戶最喜歡的藝人的特別感謝訊息，包括Bad Bunny、Chappell Roan、Sabrina Carpenter、sombr等等。 熱門播客：年度最喜歡的五個播客。

首次推出的全新內容

聆聽年齡：此指標將音樂品味與同儕的音樂品味進行比較，考察最常聽的歌曲的發行年份。

年度金曲問答：在這個互動問答中，猜猜哪首歌最能代表用戶這一年。

熱門專輯：用戶反覆聆聽的專輯。

最喜歡的有聲書類型：重點介紹用戶最喜歡的有聲書類型以及在該類型中聽得最多的書。

作者寄語：用戶最喜歡的有聲書作者的聲音，包括Dan Brown、 James Patterson、Abby Jimenez等。

Podcast片段：最喜歡的播客創作者的精彩內容，包括The Diary Of A CEO with Steven Bartlett、The Mel Robbins Podcast、Good Hang with Amy Poehler等節目主持人的精彩片段。

榜首歌手賽跑：以賽跑呈現用戶個人排名前5的歌手每月排名的變化。

粉絲排行榜：根據用總收聽時長，看看用戶在全球聽眾中排名如何。

Wrapped Club俱樂部：展現用戶過去一年的串流收聽習慣，將被分入6個俱樂部之一，每個俱樂部代表一種獨特的聆聽風格。

收聽記錄存檔：用戶可以獲得個人化的收聽記錄快照，回顧最難忘的收聽時光。這項由AI驅動的功能，會根據用戶的每日收聽情況，產生最多5份獨特的報告。

Spotify還將首次推出「年度回顧派對」（Ｗrapped Party）功能，這項全新的互動功能讓用戶與朋友一起即時欣賞音樂盛宴，並比較聽歌時數、哪首歌曲最常聽等各種玩法。