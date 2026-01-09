SSD、RAM等記憶體今年第一季加價四至五成 入門到旗艦手機將受影響

近期記憶體市場因為 AI 及伺服器企業強烈需求，導致電腦硬件如 RAM 及 SSD 儲存價格大幅提升，智能手機市場將無可避免受到影響，全線產品均面對「被逼加價」情況。 記憶體價格 今年第二季料仍增20% 據市場調查機構 Counterpoint 日前發表報告，提到 2025 第四季記憶體價格急增 40-50%、到 2026 第一季將再上漲 40-50%，甚至第二季預計仍有 20% 漲幅。

以 64GB RDIMM 價格為例，市價將由 2025 年第三季的 255 美元、到第四季 450 美元，至 2026 年 3 月將漲至 700 美元（約5,450港元）相當誇張。 反映在智能手機市場上，預計記憶體對 iPhone 17 Pro Max 的 BoM 成本將佔 10% 以上，配備 16+512 至 24+1TB 儲存旗艦手機，BoM 成本更急增至 20% 以上。

而因為高端儲存產品如 DDR5 利潤更高，像 Samsung、SK Hynix 及 CXMT 等生產商，都必然加大前者產能、縮減 LPDDR4 跟 eMMC 產量從而影響入門機價格。 Mobile Magazine 短評：可以預期 2026 年智能手機將迎來全面加價潮、或者同價位儲存規格「降級」情況，報道提到或要待今年較後時間，產能提升後方有紓緩跡象。 文章獲Mobile Magazine授權於am730科技轉載

