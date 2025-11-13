熱門搜尋:
科技
2025-11-13 11:33:00

Steam Machine主機無預警發布　連同Steam Frame VR頭戴裝置明年上市（有片）

Valve及發布全新Steam Machine主機、Steam Controller控制器及Steam Frame VR頭戴顯示器裝置。

Valve宣布推出一款全新的Steam Machine，但並非2015年發布的同名但並不成功的遊戲PC系列，今次這個6吋四方形盒子更像傳統的遊戲主機，並且採用了與Steam Deck相同的SteamOS作業系統。

Steam Machine尺寸不算大，猶如一部迷你PC。 Steam Machine機身面板可供替換。 Steam Machine可接駁電視供二人一同遊玩。

比手提機強勁6倍

Steam Machine外觀為一個黑色盒子，機面設有可自訂的LED燈條，可顯示用家選擇的顏色、動畫或目前系統狀態，並提供可自訂的面板可以改變其外觀。

兼容Steam遊戲，內部配置方面，搭載了AMD 6核心Zen 4 CPU，搭配半客製化的AMD RDNA3 28CU，並配備8GB GDDR6記憶體和16GB DDR5記憶體。將會推出兩款不同儲存容量的型號，一款是512GB，另一款是2TB，兩者都將配備microSD卡插槽可擴展儲存空間。

配置的性能是Steam Deck的6倍，支援4K/60fps的遊戲體驗，亦支援光線追蹤。不過要注意的是，要達到這個幀率，必須啟用AMD FidelityFX超解析度 (FSR) 技術。

Steam Frame為一套全新的VR頭戴顯示器裝置。 Steam Frame標榜無線、輕巧及佩戴舒適。 Steam Frame支援VR和非VR遊戲，並可獨立運作。

首度推出VR眼鏡

Steam Machine將與PC週邊裝置相容，更有新發布的控制器Steam Controller，以及一套VR頭戴顯示器裝置Steam Frame。無線VR系統搭載Snapdragon 8 Series處理器與SteamOS，擁有16GB記憶體，支援VR和非VR遊戲的獨立運作模式，無需從電腦進行串流。

備有4個高解析度的單色鏡頭，為控制器和頭戴顯示器提供追蹤。輕薄的自訂Pancake鏡片提供全螢幕的清晰度和寬大的眼盒範圍，光學透鏡採用2160 x 2160 LCD面板，雙眼各一，更新頻率為72-144Hz。

一系列全新Steam硬體將透過Komodo在香港推出，預計將於明年上市，目前價格資訊尚未公布。

