Steam Machine主機無預警發布　連同Steam Frame VR頭戴裝置明年上市（有片）

Valve宣布推出一款全新的Steam Machine，但並非2015年發布的同名但並不成功的遊戲PC系列，今次這個6吋四方形盒子更像傳統的遊戲主機，並且採用了與Steam Deck相同的SteamOS作業系統。

比手提機強勁6倍

Steam Machine外觀為一個黑色盒子，機面設有可自訂的LED燈條，可顯示用家選擇的顏色、動畫或目前系統狀態，並提供可自訂的面板可以改變其外觀。

兼容Steam遊戲，內部配置方面，搭載了AMD 6核心Zen 4 CPU，搭配半客製化的AMD RDNA3 28CU，並配備8GB GDDR6記憶體和16GB DDR5記憶體。將會推出兩款不同儲存容量的型號，一款是512GB，另一款是2TB，兩者都將配備microSD卡插槽可擴展儲存空間。

配置的性能是Steam Deck的6倍，支援4K/60fps的遊戲體驗，亦支援光線追蹤。不過要注意的是，要達到這個幀率，必須啟用AMD FidelityFX超解析度 (FSR) 技術。