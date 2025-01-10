SteelSeries全新電競耳機實試 輕鬆藍牙配對 專屬音效預設

電競玩家對配件一定有要求，遊戲週邊品牌SteelSeries最新推出的Arctis GameBuds真無線遊戲耳機，專為PS5、Xbox及Nintendo Switch等遊戲平台而設，有齊主動降噪、快速配對及預設音效功能，聽歌打機同時兼顧。

PS5即插即用

SteelSeries Arctis GameBuds可直接解決藍牙耳機連接PS5或Xbox問題，使用前下載Arctis App，並將納米接收器插入PS5或Switch的USB-C中，一插即用方便快捷。利用App更能一按快速切換2.4GHz無線連接及藍牙連接，以及從100個遊戲中挑選專屬音效預設。

