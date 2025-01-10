SteelSeries全新電競耳機實試 輕鬆藍牙配對 專屬音效預設

電競玩家對配件一定有要求，遊戲週邊品牌SteelSeries最新推出的Arctis GameBuds真無線遊戲耳機，專為PS5、Xbox及Nintendo Switch等遊戲平台而設，有齊主動降噪、快速配對及預設音效功能，聽歌打機同時兼顧。
PS5即插即用
SteelSeries Arctis GameBuds可直接解決藍牙耳機連接PS5或Xbox問題，使用前下載Arctis App，並將納米接收器插入PS5或Switch的USB-C中，一插即用方便快捷。利用App更能一按快速切換2.4GHz無線連接及藍牙連接，以及從100個遊戲中挑選專屬音效預設。
具備360°空間音效及主動降噪，立體聲傳神飽滿，完全沒有延遲，可隔絕外來噪音專心打機。選擇遊戲專屬音效預設，《跑車浪漫旅7》賽車引擎聲迫真有臨場感；《決勝時刻》系列亦可辨別到腳步聲及位置，FPS特別有利；對聲效要求不特別高的《宇宙機器人》、《黑神話：悟空》以及Switch《瑪利歐賽車8》等，背景音樂亦分明通透，打機體驗更佳。
耳機穩固貼合夠舒適，佩戴長時間都沒有不適感。Arctis音頻搭載4個咪高峰混合主動降噪技術系統，即使在街上聽歌，降噪效果也相當不錯，亦可隨時切換透明模式。
跨平台兼容
PS、Xbox、PC、Switch、Meta Quest、手提機及手機平台均支援，但Xbox需要使用Arctis GameBuds for Xbox。續航力連充電盒最長可達40小時的電池壽命，可持續使用超過10小時，並支援快充及Qi無線充電，還有IP55級防水。建議售價為$1,359，現已有售，對於電競玩家來說，單是快速連接已值回票價。查詢：3628 3377