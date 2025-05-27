Sudio藍牙耳機新品四發　A3/A3 Pro/N3/N3 Pro $299起有交易

Sudio全新推出4款藍牙耳機，圖中黑色Sudio N3 Pro為最高階型號。

瑞典品牌Sudio向來推出親民價位產品為主，今年一口氣推出4款最新產品，包括Sudio A3、A3 Pro以及更高端的N3、N3 Pro耳機，外形比起上代都有所進，售價由$299至$599不等，繼續以高性價比及簡約設計作為賣點。

Sudio A3（左上）、A3 Pro（左下）、N3（右上）及N3 Pro（右下）藍牙耳機各有不同賣點。

Sudio 4款新耳機外型及規格相似，充電盒採用圓滑鵝蛋形設計，耳機造型亦更有線條美，包裝盒內連耳機相應的顏色充電線。用法直觀簡單，4款耳機均可觸控耳機柄控制，不需下載App，只要開啟以藍牙配對即可使用，以iPhone或Android手機配對亦相當快捷，缺點就是沒有各種音色調校或設定。

Sudio A3 Sudio A3型號耳機配色多，有炭黑色、天空藍、甜心粉、夢幻紫、亮白色5種可色，卵石造型的充電盒配幾何形狀的耳機柄，佩戴輕巧舒適。具備藍牙5.4及多點連接功能，升級版兩個咪高峰通話清晰，擁有防水IPX4等級，長達25小時播放時間。

Sudio A3 Pro A3 Pro有相同夜幕黑、晨露藍、桃花粉、薄霧紫、雲霧白配色，不過色調帶柔和淺粉色，充電盒亦稍稍大一點。基本功能相同，但Pro版耳機為入耳式，兼有33分貝降噪能力，只需輕觸耳機柄即可開啟。一般街道上的噪音及人聲都可隔絕，但都有一定的入風聲。 A3 Pro驅動器尺寸較小，兩款耳機聆聽體驗均衡，高中低音平衡自然，亦有一定細節清晰度，不過就未有很強的立體感。不過A3只售$299、A3 Pro亦只需$399，以這價位來說已相當不錯。

Sudio N3 Sudio N3型號的充電盒同樣採用鵝卵石外形設計，不過品牌標誌為突出設計，備有瑪瑙黑、迷霧藍、香檳金、奶油白可選，耳機柄末端帶有金屬細節，帶有骨線微凹設計，而且採用回收塑料製造。跟A3一樣具備藍牙5.4及多點連接功能，每邊一個咪高峰，擁有防水IPX4等級，有長達30小時播放時間。

Sudio N3 Pro N3 Pro配色略有不同，分別為鈦金黑、海軍藍、玫瑰粉、銀亮白，而且跟A3 Pro一樣以入耳式設計，備有不同尺寸耳塞可供選擇。設有兩邊各兩個咪高峰及主動降噪功能，聽歌音色更加鮮明細膩，比起其他型號低音和動態範圍更突出，聆聽效果相當不錯。 N3系列價位比A3略高一點，N3售價$499、N3 Pro $599。所有耳機均可於LOG-ON 、CD Warehouse、百老匯及Street Value授權商戶發售，兩年原廠保修。