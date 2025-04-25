Sudio B4開放式運動耳機 $399平玩骨傳導

這款Sudio B4最新骨傳導耳機，跟市場上款式一樣以開放式設計，全黑色機身配上銀色圓形末端，感覺簡約得來帶有科技感，又令人聯想到音樂光碟及黑膠碟造型。只重29克相當輕巧，而且矽膠親膚質料，戴上耳舒適貼服，可迎合不同頭型大小，亦不容易跌下，即使佩戴眼鏡都沒有影響。

運動耳機首選骨傳導，既可以保持音質，而且開放式設計亦更加安全。瑞典品牌Sudio最新推出了一款全新Sudio B4骨傳導耳機，以簡約親民為賣點，不需複雜設定，不用$400都可以輕鬆運動聽歌。

使用簡單直接

耳機操作直觀，只有開關、音量大小，USB-C充電接口都在按鍵旁邊，手指一按開關，使用藍牙配對即可使用，不需作任何設定。骨傳導技術透過頭部和下巴的骨骼振動傳送音樂，將聲音直達內耳，開放式設計同時保持與周遭環境的聯繫，不會與世隔絕。

聽感當然不能跟高階機款相比，也不要期望有重低音、立體感的音質，不過音色仍有一定的細緻度和分明的層次感。即使開放式但音量充足，漏音情況不算嚴重，邊運動邊聽基本流行曲亦不錯。