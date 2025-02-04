Suzuki Jimny Nomad 五門版登陸日本 越野魂與實用性融合（有片）

Suzuki Jimny Nomad 五門版登陸日本 越野魂與實用性融合

萬眾期待的 Suzuki Jimny 五門版本 Jimny Nomad 終於在日本正式發布，將於4月3日開始在日本銷售。這款承襲 Jimny 家族經典越野基因，同時兼顧日常實用性的五門小型 SUV，預計將再次掀起搶購熱潮。發布當天就已經接到超過一萬張的訂單，以 265.1萬日圓（約13.3萬港元）起的親民售價，都顯示出其強大的市場吸引力。 Jimny Nomad 的開發理念為「極限越野五門 Compact 4×4」，旨在不犧牲越野性能的前提下，提升乘坐舒適性和空間機能。相較於三門版的 Jimny Sierra，Nomad 的軸距加長了 340mm，達到 2590mm，車身長度也來到 3890mm。加長的軸距不僅帶來更穩定的行駛表現，也讓後座乘客的腿部空間增加 50mm，同時後排座椅間距加寬 90mm，Hip Point 也提高 20mm，大幅提升長途乘坐的舒適性。此外，精心設計的 B 柱和後門內飾板，也讓後排乘客的上下車更加便利。

外觀上，Jimny Nomad 繼承了 Jimny 家族的經典設計，方正的車身搭配標誌性的五孔直瀑式水箱護罩，辨識度極高。水箱護罩新增了槍灰金屬塗裝和鍍鉻飾邊，更添質感。無漆塑膠保桿和輪拱防護件，則確保車輛在惡劣路況下的耐用性。前後保桿底部上翹的設計，也進一步強化了越野穿越能力。 按鍵和操控以實用性為考量 內裝設計延續 Jimny 家族一貫的功能至上風格，所有按鍵和操控設計都以實用性為優先考量，並新增了後座電動窗控制和後座窗框飾條，提升後排乘客的乘坐體驗。 動力方面，Jimny Nomad 搭載與 Jimny Sierra 相同的 1.5L DOHC VVT 自然進氣引擎，搭配五速手排或四速自排變速箱，並保留了分時四驅系統 (Part-Time 4WD)、副變速箱以及三連桿剛性軸懸吊系統，確保其在各種地形都能展現優異的越野性能。

安全配備部分，Jimny Nomad 標配雙鏡頭防碰撞輔助系統 (Dual Camera Brake Support)、後方誤發進抑制系統和倒車防撞煞車功能。四速自排車型更搭載了 ACC 主動巡航控制系統，提升長途駕駛的便利性和安全性，同時符合日本「Safety Support Car S Wide」和 PMPD (防止誤踩油門) 標準。 新增天藍珍珠金屬炙熱紅金屬兩色 車色選擇上，Jimny Nomad 提供六種單色和兩種雙色車頂選擇，並新增了「Sizzling Red Metallic」 (炙熱紅金屬) 和「Celestial Blue Pearl Metallic」 (天藍珍珠金屬) 兩款全新車色，其中 Celestial Blue 為印度市場「NEXA」專屬色。 Jimny Nomad 的問世，不僅滿足了消費者對於五門 Jimny 的期待，更完美地融合了越野性能和日常實用性，為喜愛 Jimny 的車迷提供了更全面的選擇。預計這款車型將在全球市場持續熱銷，成為 Suzuki 旗下又一明星車款。 文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章