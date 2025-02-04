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科技
2025-02-04 12:30:00

Suzuki Jimny Nomad 五門版登陸日本 越野魂與實用性融合（有片）

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Suzuki Jimny Nomad 五門版登陸日本 越野魂與實用性融合

Suzuki Jimny Nomad 五門版登陸日本 越野魂與實用性融合

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萬眾期待的 Suzuki Jimny 五門版本 Jimny Nomad 終於在日本正式發布，將於4月3日開始在日本銷售。這款承襲 Jimny 家族經典越野基因，同時兼顧日常實用性的五門小型 SUV，預計將再次掀起搶購熱潮。發布當天就已經接到超過一萬張的訂單，以 265.1萬日圓（約13.3萬港元）起的親民售價，都顯示出其強大的市場吸引力。

Jimny Nomad 的開發理念為「極限越野五門 Compact 4×4」，旨在不犧牲越野性能的前提下，提升乘坐舒適性和空間機能。相較於三門版的 Jimny Sierra，Nomad 的軸距加長了 340mm，達到 2590mm，車身長度也來到 3890mm。加長的軸距不僅帶來更穩定的行駛表現，也讓後座乘客的腿部空間增加 50mm，同時後排座椅間距加寬 90mm，Hip Point 也提高 20mm，大幅提升長途乘坐的舒適性。此外，精心設計的 B 柱和後門內飾板，也讓後排乘客的上下車更加便利。

Suzuki Jimny Nomad 五門版方正的車身搭配標誌性的五孔直瀑式水箱護罩，辨識度極高。 Suzuki Jimny Nomad 五門版顏色新增天藍珍珠金屬為印度市場「NEXA」專屬色 Suzuki Jimny Nomad 五門版所有按鍵和操控設計都以實用性為優先考量，並新增了後座電動窗控制和後座窗框飾條 Suzuki Jimny Nomad 五門版軸距加長了 340mm，達到 2590mm，車身長度也來到 3890mm。 Suzuki Jimny Nomad 五門版標配雙鏡頭防碰撞輔助系統 (Dual Camera Brake Support) Suzuki Jimny Nomad 五門版包括「Sizzling Red Metallic」 (炙熱紅金屬) Suzuki Jimny Nomad 五門版（影片截圖） Suzuki Jimny Nomad 五門版（影片截圖） Suzuki Jimny Nomad 五門版（影片截圖） Suzuki Jimny Nomad 五門版（影片截圖） Suzuki Jimny Nomad 五門版（影片截圖）

外觀上，Jimny Nomad 繼承了 Jimny 家族的經典設計，方正的車身搭配標誌性的五孔直瀑式水箱護罩，辨識度極高。水箱護罩新增了槍灰金屬塗裝和鍍鉻飾邊，更添質感。無漆塑膠保桿和輪拱防護件，則確保車輛在惡劣路況下的耐用性。前後保桿底部上翹的設計，也進一步強化了越野穿越能力。

按鍵和操控以實用性為考量

內裝設計延續 Jimny 家族一貫的功能至上風格，所有按鍵和操控設計都以實用性為優先考量，並新增了後座電動窗控制和後座窗框飾條，提升後排乘客的乘坐體驗。

動力方面，Jimny Nomad 搭載與 Jimny Sierra 相同的 1.5L DOHC VVT 自然進氣引擎，搭配五速手排或四速自排變速箱，並保留了分時四驅系統 (Part-Time 4WD)、副變速箱以及三連桿剛性軸懸吊系統，確保其在各種地形都能展現優異的越野性能。

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安全配備部分，Jimny Nomad 標配雙鏡頭防碰撞輔助系統 (Dual Camera Brake Support)、後方誤發進抑制系統和倒車防撞煞車功能。四速自排車型更搭載了 ACC 主動巡航控制系統，提升長途駕駛的便利性和安全性，同時符合日本「Safety Support Car S Wide」和 PMPD (防止誤踩油門) 標準。

新增天藍珍珠金屬炙熱紅金屬兩色

車色選擇上，Jimny Nomad 提供六種單色和兩種雙色車頂選擇，並新增了「Sizzling Red Metallic」 (炙熱紅金屬) 和「Celestial Blue Pearl Metallic」 (天藍珍珠金屬) 兩款全新車色，其中 Celestial Blue 為印度市場「NEXA」專屬色。

Jimny Nomad 的問世，不僅滿足了消費者對於五門 Jimny 的期待，更完美地融合了越野性能和日常實用性，為喜愛 Jimny 的車迷提供了更全面的選擇。預計這款車型將在全球市場持續熱銷，成為 Suzuki 旗下又一明星車款。

文章授權轉載自《Price.com.hk》於am730科技刊出，按此查看Price.com原始文章

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