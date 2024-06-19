Switch任天堂直面會發布新遊戲　10大必玩Game包括《薩爾達傳說》

任天堂直面會（Nintendo Direct）於昨晚舉行，雖然今次沒有透露第二代Switch主機的消息，不過官方公布了一系列即將登陸Switch的遊戲。當中不乏多款大作新Game，例如《薩爾達傳說》最新一集，機迷可以拭目以待！

薩爾達傳說續作 最新作品《薩爾達傳說 智慧的再現》由薩爾達公主擔任主角，預定於今年9月26日發售。劍士林克因失去蹤跡，薩爾達公主與妖精托力為了拯救人民與林克，使出「複製」之力踏上了海拉魯巡迴之旅。 任天堂更隆重推出「Nintendo Switch Lite 海拉魯版」特別版主機，將遊戲於同日發售。主機是金黃色，前方的R操控搖桿下繪有在薩爾達傳說系列中登場的「三角神力」，背面則是「海拉魯紋章」。

瑪利歐動作RPG 瑪利歐系列亦有兩部大作推出，《瑪利歐＆路易吉RPG兄弟齊航！》主線故事瑪利歐及路易吉為探訪漂浮在汪洋大海上的各個島嶼，展開全新的冒險。這個動畫風格的動作RPG遊戲，以指令式戰鬥，更可發動強大的「兄弟攻擊」，預定於今年11月7日發售。



瑪利歐派對2新版圖 另一個作品是《超級瑪利歐派對 空前盛會》續作，除了有全新5個桌遊地圖，還會有兩個重製桌遊地圖在本作登場。小遊戲除了動作、競賽、益智對戰等各式各樣的類別，還有使用揮動、傾斜Joy-Con等各種操作方法的項目，將有超過110種玩法收錄其中，而且支援最多20人一同競賽的線上模式，預訂於今年10月17日推出。

重製Wii咚奇剛 當然也不少重製版遊戲，曾於Wii推出的《咚奇剛 歸來HD》將於2025年1月16日發售，為了拿回被操縱動物的提基族奪走的大量香蕉，大猩猩Donkey Kong展開冒險，踩踏、擊打、滾動阻擋去路的敵人闖關。可雙人遊玩，而且包含Nintendo 3DS版的新增關卡在內，共有80個關卡，甚有誠意。

勇者鬥惡龍三集重製 經典作品《勇者鬥惡龍III 傳說的起點…》將以全新的畫面表現技術重生，融合點陣圖與3DCG的HD-2D，畫面更精美。預定於今年11月14日發售，另外《勇者鬥惡龍I & II HD-2D Remake》繁體中文版則會於2025年發售。

《復活邪神2》完全重製 《復活邪神2七英雄的復仇》（Romaning SaGa 2）亦將重製，原作中以點陣圖描繪出的廣闊世界，在本作中則由全3D畫面重新塑造而成。本作還重新打造戰鬥與成長系統，並增加了難度設定，重新調整了各種遊戲系統，原作粉絲以及初次遊玩都能容易上手，預定於今年10月24日發售。

經典格鬥合集 《MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics》由MARVEL和CAPCOM合作的7款遊戲名作成為合集登場。設有「線上模式」與來自世界各地的玩家對戰或合作遊玩，「訓練模式」可鍛練技術。玩家亦可於博物館欣賞收錄的遊戲作品藝術圖和樂曲等，預定於2024年發售。

法庭解謎遊戲復活 法庭遊戲《逆轉裁判》系列中，以天才檢察官御劍怜侍為主角的將以《逆轉檢察官1&2 御劍精選集》復活。兩部作品以「完整版」新登場，畫面變成全高清，亦有大量樂曲和秘藏設定畫等特別內容及追加功能。預定於今年9月6日發售，下載版現已接受預購。

PS名作LEGO化 《LEGO地平線大冒險》為PS大作《地平線》（Horizon Zero Dawn）的LEGO版本，機器獵人亞蘿伊變成LEGO人，一同帶領各色英雄，闖過充滿生機的荒野，拯救世界，並揭開她的身世之謎。刺激冒險更加可愛，亦能自訂遊戲內容、選擇單獨上陣或與好友攜手橫掃戰場。預定於2024年冬季發售。

Hello Kitty聯乘動森？ 《Hello Kitty Island Adventure》與Hello Kitty重建一座神秘的島嶼，與Hello Kitty、Kuromi拿等可愛又友善的角色相遇，和他們一起冒險、裝飾小木屋，打造夢想中的完美島嶼樂園，玩法是否有點像《動物森友會》？下載版預定於2025年發布。