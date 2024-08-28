Switch新遊戲公布　回憶殺《人中之龍》《心跳回憶》高清重製

任天堂日前在網上舉行Nintendo Direct發布會，公布Switch多款未來即將推出的新作，當中不乏經典遊戲重製，並支援繁體中文。當中包括首部登陸Switch的《人中之龍》、《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》、RPG經典名作《幻想水滸傳》、格鬥合集《Capcom Fighting Collection 2》，還有追女仔Game始祖《心跳回憶》復刻版，童年回憶返晒嚟！

Switch新Game推介｜《人中之龍 極》 《人中之龍》系列首次登上Switch，自2005年問世後持續熱賣，至今已推出至《人中之龍8》。作為系列原點的首部作品《人中之龍 極》完全重製，下載專用軟體預定於今年10月25日發布。

Switch新Game推介｜《心跳回憶》 發行30週年紀念的經典之作，將於2025年推出高畫質復刻版，玩家可以在高畫質版和原版之間自由切換。復刻版預計追加全新人物圖像和情感語音系統，女主角可直接呼喚玩家名字。不過遊戲暫未在香港官網公布，估計未必支援繁體中文。

Switch新Game推介｜《勇者鬥惡龍III HD-2D Remake》 神枱級RPG遊戲的HD-2D版本，以全新的畫面表現技術融合點陣圖與3DCG重製。夥伴可根據自身喜好自訂夥伴的外觀、髮色和聲音等，本作更有全新職業「馴魔師」登場。預定於今年11月14日發售，下載版現正接受預購。

Switch新Game推介｜《Suikoden I&II》 《幻想水滸傳》是1995年KONAMI原創RPG系列，同時推出首發的《Suikoden I》和3年後的續作《Suikoden II》。背景更新為高清圖像，音質較原版有極大的提升，同時加入了環境聲音，並配備自動戰鬥和倍速戰鬥等功能，預定於2025年3月6日發售。

Switch新Game推介｜《Capcom Fighting Collection 2》 包含與SNK合作的格鬥遊戲，共收錄8部作品成為合集。設有「線上模式」可與全世界玩家對戰和共鬥，另有「訓練模式」及博物館，欣賞收錄作品藝術圖和樂曲，預定於2025年發售。

Switch其他新遊戲 另有重製的《英雄傳說 空之軌跡FC（First Chapter）》、 俄羅斯方塊40周年版《Tetris Forever》、迪士尼音樂節奏遊戲《Disney Music Parade -Encore-》、日系RPG《美德傳奇f》、拳擊體感遊戲《Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer》、模擬經營遊戲《哆啦A夢的銅鑼燒店物語》、扮山羊遊戲《Goat Simulator 3》、視覺小說續集《Coffee Talk Tokyo》、人氣作品續作《8號月台》等，將於今年稍後至明年上市。