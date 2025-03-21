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科技
2025-03-21 18:02:34

Switch《太鼓之達人》演奏會 免費任玩遊戲兼送限量禮品

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灣仔合和商場的Assemble將舉行《太鼓之達人 咚咚雷音祭》櫻花爛漫演奏會活動。

灣仔合和商場的Assemble將舉行《太鼓之達人 咚咚雷音祭》櫻花爛漫演奏會活動。

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Nintendo Switch遊戲《太鼓之達人 咚咚雷音祭》玩家注意，香港Assemble | Nintendo Switch商品專門店舉辦《太鼓之達人 咚咚雷音祭》櫻花爛漫演奏會由即日起至至4月6日舉行，現場除了有以櫻花祭為主題的《太鼓之達人》打卡位，於現場體驗即可獲得限量贈品，每周六日更有人氣 KOL與玩家一同打鼓同樂。

周末會有特別嘉賓Plan V及激鼓樂社到場表演及玩遊戲。 姐姐GG與現場觀眾一同挑戰《太鼓之達人 咚咚雷音祭》。 以櫻花祭為主題的《太鼓之達人》打卡位相當有和風氣息。 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》模型及控制器。 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》暖手枕。 《太鼓之達人 咚咚雷音祭》旅行頸枕。

打太鼓嬴獎品

Assemble現場將以櫻花祭為主題，玩家將可以免費任玩Nintendo Switch配搭專用控制器，體驗《太鼓之達人 咚咚雷音祭》遊戲，更有打卡場景可影靚相。玩家只要完成指定任務，包括現場試玩、讚好萬代南夢宮娛樂社群媒體並上傳相片，即可獲特別版購物袋一個。

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每逢周末下午1點更有特別嘉賓Plan V及激鼓樂社到場，與觀眾一同打太鼓演奏，更有機會獲得《太鼓之達人 咚咚雷音祭》限量櫻花主題T-Shirt。店內更有特別專櫃展示《太鼓之達人》最新精品，包括可愛的暖手枕、旅行頸枕及購物袋等，粉絲絕對要入手。

《太鼓之達人 咚咚雷音祭》櫻花爛漫演奏會
地點：灣仔皇后大道東183號合和商場414-415號舖Assemble | Nintendo Switch商品專門店
日期：即日起至4月6日
時間：11am-9pm

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