Switch 2保護殼洩密？　任天堂新機尺寸及設計曝光

任天堂距離承諾在2025年4月之前發布Switch後繼機的期限越來越近，近日從外殼生產商Dbrand在網上流出的諜照中，可看到機型及設計顯著升級。
尺寸比上代更大
根據The Verge報道，Dbrand剛剛在網上發布「Killswitch 2」保護殼，網站展示了外殼的動態渲染，以及內部的硬體模型，該模型與Switch和Switch OLED有一些關鍵區別：新控制台似乎更大，並且有一個神秘的第二個按鈕位於Home按鈕下方的右側Joy-Con上。
預計下一代Switch將更大更高，但厚度大致相同。任天堂的規格表顯示，Switch 2的尺寸應為270mm寬、116mm高、14mm厚，其中控制台部分佔該寬度的200mm。支架的高度仍約為主機高度的一半55mm；玻璃的對角線測量支持了先前關於它將配備8吋螢幕的傳言。
Dbrand表示Joy-Con應是透過彈出按鈕作磁性連接，該按鈕位於Joy-Con背面靠近頂部的位置，而新外殼控制器可以與主機分離。「首頁」按鈕下方的第二個方形按鈕上面印有「C」，可能是功能。 操縱桿高6.27mm，方向鍵和ABXY按鈕突出1.57mm，支架寬180mm，後觸發器延伸9.1mm。
雖然Dbrand似乎確實對該遊戲機了解很多，但對電視底座、螢幕是LCD還是OLED以及潛在發布日期仍然不確定。
消息來源：The Verge