Switch 2保護殼洩密？　任天堂新機尺寸及設計曝光

任天堂距離承諾在2025年4月之前發布Switch後繼機的期限越來越近，近日從外殼生產商Dbrand在網上流出的諜照中，可看到機型及設計顯著升級。

尺寸比上代更大

根據The Verge報道，Dbrand剛剛在網上發布「Killswitch 2」保護殼，網站展示了外殼的動態渲染，以及內部的硬體模型，該模型與Switch和Switch OLED有一些關鍵區別：新控制台似乎更大，並且有一個神秘的第二個按鈕位於Home按鈕下方的右側Joy-Con上。

預計下一代Switch將更大更高，但厚度大致相同。任天堂的規格表顯示，Switch 2的尺寸應為270mm寬、116mm高、14mm厚，​​其中控制台部分佔該寬度的200mm。支架的高度仍約為主機高度的一半55mm；玻璃的對角線測量支持了先前關於它將配備8吋螢幕的傳言。