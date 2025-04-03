Switch 2售價及發售日確定　全新機身規格、Game Chat功能、周邊及遊戲一覽

Switch 2已定在6月5日公開發售。

任天堂剛在網上Nintendo Direct短片之中，正式發布Nintendo Switch 2，一個小時的介紹影片之中除了可見新機的尺寸、控制器、按鈕以及新功能之外，更一口氣公布了發售日期及多個遊戲。Switch 2將在今年6月5日上市，分成日本及國際版，後者售價為69980日圓，比日本版更貴兩萬日圓，4月4日起開始預售。

機身屏幕加大 Switch 2早前已亮相，今次更公布了更多詳細資訊。新機的畫面更大，屏幕由6.2吋增加至7.9吋，支援120fps幀率及HDR，不過機身厚度維持一樣，機背支架亦更大，可打開至不同角度。機身設有兩個USB-C接口，可用作接駁周邊及充電。全新的底座更支援4K輸出，在電視上遊玩畫面更加細緻，亦提升散熱效能。 Switch 2的處理速度及效能均有提升，使用Switch 2專用遊戲時讀取時間更短，音質亦更加立體具臨場感。內置容量增加至256GB，可容納更多遊戲。新的遊戲卡用上紅色，亦將推出專用的microSD Express儲存卡，不過上代的則未能對應。舊有Nintendo Switch Online用戶可以透過登入，直接過戶至新機。

首推Game Chat功能 Joy-Con 2控制器今代使用磁吸式，並可以當作滑鼠般打直滑動，支援部分遊戲特別操作。右邊Joy-Con 2上的全新C按鈕，原來可開啟Game Chat功能，使用機身新增的咪高峰與其他玩家對話，以及與其他朋友共享遊戲畫面。利用額外購買的全新USB相機（售價5980日圓），更可直接將用家面貌即時共享，提高遊戲樂趣及投入感。Game Chat功能暫時免費至2026年3月31日，其後就需要登入Nintendo Switch Online才可使用。 另外一個全新功能是共享通訊，部分遊戲可以與另一部主機一同遊玩，即使另一部機沒有該軟件，而且Switch同樣可用，但就沒有Game Chat功能。同時亦會推出更多遊戲周邊，包括Nintendo Switch 2 Pro控制器（售價9980日圓）、Joy-Con 2軚盤（售價2480日圓）、Joy-Con 2充電座（售價3980日圓）及手提包（售價2980日圓）等。