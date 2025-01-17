Switch 2宣傳短片及傳聞整合　Joy-Con新功能、《瑪利歐賽車9》成首發遊戲？

昨晚任天堂突然正式發布Nintendo Switch 2宣傳短片，雖然官方資訊不多，但從中可以看到不少線索，以證明這部後繼主機的新功能及遊戲。
控制器變滑鼠？
昨晚提及過新主機的改變，留意到今代Joy-Con控制器變成磁吸式，當中有一個小連接器，可能用於為控制器充電，並且可能無需透過藍牙連接，而且右邊手掣下方亦有一個全新按鈕，目前尚不清楚舊有Joy-Con是否與Switch 2相容。
每個控制器的連接側似乎都有一個新感測器，看起來很像電腦滑鼠所使用的光學感測器。玩家有機會將翻轉Joy-Con並像滑鼠一樣使用，在預告片顯示Joy-Con沿著平坦的表面移動，連接器一側朝下，因此可能性相當大。
規格螢幕未明
規格方面完全未公開，據稱一位分析師從《韓國聯合報》獲得了一份規格表，稱Switch 2將配備八核心Cortex-A78AE處理器、8GB RAM和64GB內部eMMC儲存；亦有另一位消息人士指出，八核心CPU將封裝在NVIDIA生產的Tegra239 SoC（系統單晶片）內。
來自可靠消息來源的早期報道表明Switch 2將配備8吋LCD顯示器，預告片中進行並排比較時，Switch 2的顯示器看起來確實比初代Switch更大，亦有傳言表示將是OLED螢幕，甚至另一些分析師則表示這將是Mini-LED顯示器。至於解析度，最近的報告表示手持時將輸出1080p，使用底座時將輸出4K。
《瑪利歐賽車9》打頭陣
價格方面沒有太多消息，根據過往歷史作參考，初代Nintendo Switch的售價為300美元，Wii U的售價也是300美元，對於近年來任天堂遊戲機的發行來說，這幾乎是一個「神奇數字」，不過亦有報道稱新機將會調高至400美元開售甚至更高。
首發遊戲方面，在宣傳短片中可見有全新《瑪利歐賽車》示範，因此同時推出機會也很高。今年4月2日最舉行Nintendo Direct發布會，而紐約及巴黎更會是先行可體驗的地方，將會在4月4日至6日曝光，然後輪到其他歐美地區包括倫敦、米蘭及柏林等，反而日本要到4月26日才舉行，香港更是未定。
消息來源：Engadget