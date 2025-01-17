Switch 2宣傳短片及傳聞整合　Joy-Con新功能、《瑪利歐賽車9》成首發遊戲？

昨晚任天堂突然正式發布Nintendo Switch 2宣傳短片，雖然官方資訊不多，但從中可以看到不少線索，以證明這部後繼主機的新功能及遊戲。

昨晚任天堂突然正式發布Nintendo Switch 2宣傳短片，雖然官方資訊不多，但從中可以看到不少線索，以證明這部後繼主機的新功能及遊戲。

控制器變滑鼠？ 昨晚提及過新主機的改變，留意到今代Joy-Con控制器變成磁吸式，當中有一個小連接器，可能用於為控制器充電，並且可能無需透過藍牙連接，而且右邊手掣下方亦有一個全新按鈕，目前尚不清楚舊有Joy-Con是否與Switch 2相容。 每個控制器的連接側似乎都有一個新感測器，看起來很像電腦滑鼠所使用的光學感測器。玩家有機會將翻轉Joy-Con並像滑鼠一樣使用，在預告片顯示Joy-Con沿著平坦的表面移動，連接器一側朝下，因此可能性相當大。

Switch 2 8吋顯示器將會是LCD還是OLED？（影片截圖）

規格螢幕未明 規格方面完全未公開，據稱一位分析師從《韓國聯合報》獲得了一份規格表，稱Switch 2將配備八核心Cortex-A78AE處理器、8GB RAM和64GB內部eMMC儲存；亦有另一位消息人士指出，八核心CPU將封裝在NVIDIA生產的Tegra239 SoC（系統單晶片）內。 來自可靠消息來源的早期報道表明Switch 2將配備8吋LCD顯示器，預告片中進行並排比較時，Switch 2的顯示器看起來確實比初代Switch更大，亦有傳言表示將是OLED螢幕，甚至另一些分析師則表示這將是Mini-LED顯示器。至於解析度，最近的報告表示手持時將輸出1080p，使用底座時將輸出4K。