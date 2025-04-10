Switch 2預購今日起接受登記　入手需滿足兩大條件（內附連結）

任天堂香港剛公布了Nintendo Switch 2的預購詳情，購買名額分配活動現正於My Nintendo Store接受登記，可登記購買Nintendo Switch 2主機（售價$3450）及瑪利歐賽車世界組合（售價$3750），並將於6月5日發售。

需加入Nintendo Switch Online一年

購買名額分配活動現已接受登記，活動登記期間由2025年4月10日上午9時起，至2025年4月21日23時59分為止。獲分配購買名額之用戶預計於4月24日以電子郵件方式接獲通知，未獲分配購買名額的用戶則不獲另行通知。如獲分配購買名額，須於4月24日至5月1日23時59分為止完成購買程序。