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科技
2025-04-10 11:35:53

Switch 2預購今日起接受登記　入手需滿足兩大條件（內附連結）

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Switch 2預購由4月10日至4月21日接受登記。

Switch 2預購由4月10日至4月21日接受登記。

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任天堂香港剛公布了Nintendo Switch 2的預購詳情，購買名額分配活動現正於My Nintendo Store接受登記，可登記購買Nintendo Switch 2主機（售價$3450）及瑪利歐賽車世界組合（售價$3750），並將於6月5日發售。

Switch 2分成日本國內版及多語言國際版。

Switch 2分成日本國內版及多語言國際版。

需加入Nintendo Switch Online一年

購買名額分配活動現已接受登記，活動登記期間由2025年4月10日上午9時起，至2025年4月21日23時59分為止。獲分配購買名額之用戶預計於4月24日以電子郵件方式接獲通知，未獲分配購買名額的用戶則不獲另行通知。如獲分配購買名額，須於4月24日至5月1日23時59分為止完成購買程序。

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要登記本次活動，所持Nintendo Account須滿足以下條件：

  • Nintendo Switch Online的累計加入期間為1年或以上，登記本次活動時亦正處於加入期間。如屬家庭計劃，僅限使用券的購買帳號符合上述條件
  • 帳號內有Nintendo Switch軟體的遊玩記錄，體驗版及免費下載的軟體不計算在內，僅限「國家／地區」設定為香港的Nintendo Account登記及購買

登記前可以確認自己的Nintendo Account是否符合登記資格，亦需允許傳送用戶資訊才可查看遊玩記錄。詳情請前往My Nintendo Store網站查閱。

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